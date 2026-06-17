Україна та Франція запускають оборонний фонд на 20 млн євро

Український кластер оборонних технологій Brave1 та Агенція оборонних інновацій Франції (AID) підписали угоду про запуск грантової програми Brave France. із загальним бюджетом 20 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Програма передбачає фінансування спільних українсько-французьких розробок у сфері ракетних технологій, безпілотних систем та засобів протиповітряної оборони. Кожна країна виділить на програму по 10 млн євро.

Максимальний розмір одного гранту становитиме 1 млн євро. Перші конкурси для компаній планують оголосити у вересні 2026 року.

Угоду підписали директор французької Агенції оборонних інновацій Патрік Офор та операційна директорка Brave1 Ірина Заболотна під час виставки Eurosatory 2026.

Важливою особливістю програми стане тестування нових розробок через платформу Test in Ukraine, що дозволяє перевіряти технології в умовах реального бойового застосування.

Наразі сторони завершують формування переліку пріоритетних напрямів, технічних вимог, а також спільної виконавчої ради та експертних комісій для відбору проєктів.

Для України програма означає додаткове фінансування розробок, які можуть бути швидко адаптовані до потреб фронту. Для Франції — можливість тестувати та вдосконалювати оборонні технології з урахуванням досвіду сучасної війни.

Домовленості про створення спільної грантової програми сторони зафіксували ще в лютому 2026 року. Підписання угоди переводить співпрацю в практичну фазу реалізації.

Нагадаємо, Brave1 і Агенція оборонних інновацій Франції підписали лист про наміри щодо створення ініціативи Brave France ще на початку року.