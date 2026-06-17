Украина и Франция запускают оборонный фонд на 20 млн евро

Украинский кластер оборонных технологий Brave1 и Агентство оборонных инноваций Франции (AID) подписали соглашение о запуске грантовой программы Brave France. с общим бюджетом 20 млн. евро.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Программа предусматривает финансирование совместных украинско-французских разработок в сфере ракетных технологий, беспилотных систем и средств противовоздушной обороны. Каждая страна выделит на программу по 10 млн. евро.

Максимальный размер одного гранта составит 1 млн. евро. Первые конкурсы для компаний планируется объявить в сентябре 2026 года.

Соглашение подписали директор французского Агентства оборонных инноваций Патрик Офор и операционная директор Brave1 Ирина Заболотная во время выставки Eurosatory 2026.

Важной особенностью программы станет тестирование новых разработок через платформу Test in Ukraine, позволяющую проверять технологии в условиях реального боевого применения.

Стороны завершают формирование перечня приоритетных направлений, технических требований, а также совместного исполнительного совета и экспертных комиссий для отбора проектов.

Для Украины программа означает дополнительное финансирование разработок, которые могут быстро адаптироваться к потребностям фронта. Для Франции возможность тестировать и совершенствовать оборонные технологии с учетом опыта современной войны.

Соглашения о создании общей грантовой программы стороны зафиксировали еще в феврале 2026 года. Заключение соглашения переводит сотрудничество в практическую фазу реализации.

Напомним, Brave1 и Агентство оборонных инноваций Франции подписали письмо о намерениях по созданию инициативы Brave France еще в начале года.