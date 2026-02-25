- Категория
Украина и Франция запускают общую defense tech-программу Brave France
Кластер оборонных технологий Brave1 и Агентство оборонных инноваций Франции подписали письмо о намерениях по созданию инициативы Brave France.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.
Она предусматривает финансирование украинских и французских defense tech-стартапов и обмен экспертизой по разработке новых технологических решений в сфере безопасности и обороны.
В рамках программы будут предоставлять гранты разработчикам, проводить общие хакатоны для поиска инноваций, а также тестировать новые решения через платформу Test in Ukraine.
Запуск Brave France намечен на второй квартал 2026 года. Ожидается, что сотрудничество откроет Украине доступ к передовым технологиям партнеров, а Франции к практическому опыту создания решений для современной технологической войны.
На саммите Defense Tech Valley 2025 в Украине было объявлено о привлечении более $100 миллионов инвестиций в сферу оборонных технологий. Событие собрало более 5 тысяч участников и 1,5 тысяч иностранных гостей из более чем 50 стран.