Потери врага по состоянию на 4 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1110 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1501 сутку полномасштабной войны составляют 1 302 370 человек.

Потери России в войне на 4 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 апреля потеряла:

личного состава – около 1 302 370 (+1 110) человек,

танков – 11 835 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 24 344 (+4) ед.

артиллерийских систем – 39 378 (+85) ед.

РСЗО – 1 716 (+3) ед.

средства ПВО – 1338 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 350 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 217 016 (+2 387) ед.

крылатые ракеты – 4 517 (+26) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 87149 (+199) ед.

специальная техника – 4109 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 4 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 260 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание 11 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

