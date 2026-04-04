Потери врага по состоянию на 4 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1110 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1501 сутку полномасштабной войны составляют 1 302 370 человек.
Потери России в войне на 4 апреля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 апреля потеряла:
- личного состава – около 1 302 370 (+1 110) человек,
- танков – 11 835 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 24 344 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 39 378 (+85) ед.
- РСЗО – 1 716 (+3) ед.
- средства ПВО – 1338 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 350 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 217 016 (+2 387) ед.
- крылатые ракеты – 4 517 (+26) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 87149 (+199) ед.
- специальная техника – 4109 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 4 апреля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены 260 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге, востоке и центре страны.
Зафиксировано попадание 11 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
