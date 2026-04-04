Втрати ворога станом на 4 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1110 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1501 добу повномасштабної війни становлять 1 302 370 осіб.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 302 370 (+1 110) осіб,
- танків – 11 835 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 344 (+4) од.
- артилерійських систем – 39 378 (+85) од.
- РСЗВ – 1 716 (+3) од.
- засоби ППО – 1 338 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 217 016 (+2 387) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+26) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 87 149 (+199) од.
- спеціальна техніка – 4 109 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 квітня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 260 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.
Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
