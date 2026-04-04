Втрати ворога станом на 4 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1110 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1501 добу повномасштабної війни становлять 1 302 370 осіб.

Втрати Росії у війні на 4 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 квітня втратила:

особового складу – близько 1 302 370 (+1 110) осіб,

танків – 11 835 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 344 (+4) од.

артилерійських систем – 39 378 (+85) од.

РСЗВ – 1 716 (+3) од.

засоби ППО – 1 338 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 217 016 (+2 387) од.

крилаті ракети – 4 517 (+26) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 87 149 (+199) од.

спеціальна техніка – 4 109 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 260 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.