Карта бойових дій в Україні на 4 квітня 2026 року

війна
Триває 1501-й день повномасштабної війни в Україні.

Триває 1501-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 4 квітня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося  157 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 37 ракет та 80 авіаційних ударів, скинувши 260 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10491 дрон-камікадзе та здійснив 3850 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 119 із них - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Дніпропетровській області – Великомихайлівка, Писанці, Покровське, Богодарівка; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Долинка, Рівне, Копані, Новомиколаївка, Вільчанка, Гуляйпільське, Обще, Зарічне.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав 7 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБ, здійснив 134 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 21 - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Стариці, Красного Першого та в бік Цегельного, Вільчі.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував у районі Борівської Андріївки та в бік Ківшарівки, Новоосинового, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник атакував двічі, намагався вклинитися в нашу оборону в бік Діброви та Новосергіївки.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Платонівки та неподалік Званівки.

На Краматорському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр і в бік Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру, Костянтинівки та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Муравка, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Новопавлівка, Мирноград, Покровськ, Молодецьке та Новий Донбас.

На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Злагода, Новогригорівка, Красногірське, Степове та Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Оленокостянтинівка, Варварівка, Зелене та в бік Добропілля, Прилук, Гіркого, Чарівного, Залізничного, Цвіткового.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед поблизу населених пунктів Степове та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив п’ять штурмових дій в районах Антонівського мосту та Голої Пристані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко