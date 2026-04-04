Карта боевых действий в Украине на 4 апреля 2026 года

Продолжается 1501-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 апреля 2026

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ,   за прошедшие сутки произошло 157 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных удара с применением 37 ракет и 80 авиационных ударов, сбросив 260 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10491 дрон-камикадзе и совершил 3850 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 119 из них – из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Днепропетровской области - Великомихайловка, Писанцы, Покровское, Богодаровка; в Запорожье от авиаударов пострадали Воздвижовка, Долинка, Ровно, Копани, Новониколаевка, Вильчанка, Гуляйпольское, Общее, Заречное.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения живой силы и техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток противник нанес 7 авиационных ударов с применением 18 КАБ, осуществил 134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 21 - с применением РСЗО. Зафиксировано три боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы, Красного Первого и в сторону Кирпичного Вильчи.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районе Боровской Андреевки и в сторону Ковшаровки, Новоосинового, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал дважды, пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Дибровы и Новосергеевки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Рай-Александровки, Платоновки и недалеко от Звановки.

На Краматорском направлении враг активных наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении противник совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Ильиновки, Софиевки, Новопавловки, Кучерового Яра, Константиновки и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Удачное, Муравко, Новониколаевка, Новоподгородное, Новопавловка, Мирноград, Покровск, Молодежское и Новое.

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Январское, Согласие, Новогригоровка, Красногорское, Степное и Александроград.

На Гуляйпольском направлении произошло 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Елена Константиновка, Варваровка, Зеленое и в сторону Доброполья, Прилук, Горького, Волшебного, Железнодорожного, Цветочного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Степное и Степногорск.

На Приднепровском направлении агрессор совершил пять штурмовых действий в районах Антоновского моста и Голой Пристани.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Татьяна Гойденко