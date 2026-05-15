Защита от блекаутов: в Украине сформируют национальный резерв автономной генерации

Правительство утвердило порядок формирования и использования национального резерва децентрализованного запаса автономного оборудования для генерации электроэнергии (когенерационных установок) и оборудования мобильной распределенной генерации тепло- и электроэнергии. Этот шаг позволит общинам оперативно получать технику в случае повреждения инфраструктуры из-за атак.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Порядок определяет механизм формирования, хранения, перемещения и использования мобильной техники для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры в условиях военного положения, аварий или ограничений электроснабжения. Он предполагает:

определение субъектов формирования резерва на государственном, региональном, местном и объектовом уровнях;

определение механизма координации между центральными органами власти, местным самоуправлением, Агентством восстановления и ГП "Восстановление критической инфраструктуры";

порядок безвозмездной передачи оборудования или его использования на договорных началах;

правила технического обслуживания, транспортировки и эксплуатации оборудования

"Мы формируем системный механизм резервирования мобильной генерации для общин и объектов критической инфраструктуры… Это часть подготовки государства и общин к следующему отопительному сезону", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Ранее в Украине был создан Национальный резерв мобильного и модульного энергетического оборудования. Для финансирования закупок Агентству восстановления было выделено 2,56 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета.

В рамках программы уже приобретены первые когенерационные установки для Киева и Харькова. Техника предназначена для аварийного питания объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет государственного бюджета, включая резервный фонд, местные бюджеты, средства международной технической помощи, международные финансовые организации и другие разрешенные источники.

Ранее сообщалось, что общины Украины получат финансирование для подключения 75 когенерационных установок. Общая электрическая мощность оборудования составляет почти 100 МВт, а тепловая – 107 МВт. На эти нужды правительство направило 726,8 млн грн в рамках реализации планов устойчивости.