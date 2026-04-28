"Укрэнерго" планирует минимизировать потери электроэнергии с помощью установок хранения

НЭК "Укрэнерго" разрабатывает проект по минимизации технологических потерь электроэнергии посредством промышленных установок хранения энергии (УХЭ). Компания планирует разместить накопители на подстанциях для оптимизации расходов по закупке ресурса для собственных нужд системы передачи.

Руководитель Департамента стратегического планирования и аналитики НЭК "Укрэнерго" Александр Мартынюк во время конференции Energy Storage Day 2026 сообщил: "Мы сочли для себя кейс минимизации этих расходов путем установления и использования УХЭ на подстанциях".

Предусмотренная модель работы заключается в зарядке аккумуляторов в часы низкого спроса и низких цен на рынке, в том числе при наличии профицита генерации. В пиковые периоды, когда стоимость электроэнергии растет, накопленный ресурс будут использовать для компенсации потерь.

Кроме прямой экономии на закупках, компания ожидает ряд технических преимуществ. К ним относятся: - снижение объемов небалансов в системе; уменьшение затрат на урегулирование дефицитов; повышение уровня надежности энергоснабжения объектов критической инфраструктуры компании.

Напомним, в Украине наблюдается стремительный рост мощности установок хранения энергии (УХЭ). Если в 2024 году этот показатель составлял 2 МВт, то на апрель 2026 года он достиг 600 МВт.