Таможня получила только 48% бюджетного запроса и ищет поддержки партнеров

Бюджетный запрос Государственной таможенной службы Украины удовлетворен лишь на 48%. В условиях войны и подготовки Украины к вступлению в ЕС привлечение международной технической и финансовой помощи является необходимым условием реализации таможенной реформы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение таможни.

По словам главы Государственной таможенной службы Ореста Мандзя, Украина имеет возможность построить таможню нового поколения - профессиональную, добродетельную, цифровую и совместимую с европейскими стандартами. Отдельно он отметил потребность в цифровизации и оснащении границы.

"Современная таможня - это институт, обеспечивающий безопасность государства, способствующий международной торговле и защищающий финансовые интересы страны. Таможенные платежи формируют до 40% поступлений государственного бюджета от собственных ресурсов государства", - отметил Мандзий.

Партнерам представили конкретные потребности Гостаможслужбы. Речь идет, в частности, о финансировании модернизации пунктов пропуска, внедрении систем видеонаблюдения, обеспечении должностных лиц бодикамерами и планшетами для осуществления таможенных формальностей.

Также таможня нуждается в экспертной и ресурсной поддержке для разработки ИТ-систем, совместимых с системами ЕС, а также помощи в институциональном развитии и обучении персонала.

Директор по таможне DG TAXUD Матиас Печке заявил, что ЕС рассматривает украинскую таможню как будущего члена европейской таможенной семьи. Он также отметил начало парламентского рассмотрения нового Таможенного кодекса Украины, базирующегося на Таможенном кодексе ЕС.

Для Украины модернизация таможни важна не только в контексте евроинтеграции. От эффективности службы зависят поступления в бюджет, быстрота международной торговли, контроль на границе и готовность таможенной системы работать по правилам ЕС.

Напомним, таможня по итогам первого квартала 2026 существенно увеличила поступления в государственный бюджет и продолжила интеграцию в таможенное пространство Европейского Союза. Основными направлениями работы стали цифровизация процедур, поддержка бизнеса и исполнение обязательств перед ЕС.