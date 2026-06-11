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Митниця отримала лише 48% бюджетного запиту і шукає підтримку партнерів

митниця
Митниця отримала лише 48% бюджетного запиту / Державна митна служба України

Бюджетний запит Державної митної служби України наразі задоволений лише на 48%. В умовах війни та підготовки України до вступу в ЄС залучення міжнародної технічної й фінансової допомоги є необхідною умовою реалізації митної реформи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення митниці.

За словами голови Державної митної служби Ореста Мандзя, Україна має можливість побудувати митницю нового покоління - професійну, доброчесну, цифрову та сумісну з європейськими стандартами. Окремо він наголосив на потребі в цифровізації та оснащенні кордону.

"Сучасна митниця - це інституція, яка забезпечує безпеку держави, сприяє міжнародній торгівлі та захищає фінансові інтереси країни. Митні платежі формують до 40% надходжень державного бюджету від власних ресурсів держави", - зазначив Мандзій.

Партнерам представили конкретні потреби Держмитслужби. Йдеться, зокрема, про фінансування модернізації пунктів пропуску, впровадження систем відеоспостереження, забезпечення посадових осіб бодікамерами та планшетами для здійснення митних формальностей.

Також митниця потребує експертної та ресурсної підтримки для розробки ІТ-систем, сумісних із системами ЄС, а також допомоги в інституційному розвитку й навчанні персоналу.

Директор з питань митниці DG TAXUD Матіас Печке заявив, що ЄС розглядає українську митницю як майбутнього члена європейської митної родини. Він також відзначив початок парламентського розгляду нового Митного кодексу України, який базується на Митному кодексі ЄС.

Для України модернізація митниці важлива не лише в контексті євроінтеграції. Від ефективності служби залежать надходження до бюджету, швидкість міжнародної торгівлі, контроль на кордоні та готовність митної системи працювати за правилами ЄС.

Нагадаємо, українська митниця за підсумками першого кварталу 2026 року суттєво збільшила надходження до державного бюджету та продовжила інтеграцію до митного простору Європейського Союзу. Основними напрямами роботи стали цифровізація процедур, підтримка бізнесу та виконання зобов’язань перед ЄС.

Автор:
Тетяна Гойденко