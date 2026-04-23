Україна виконала 96% митних зобов’язань перед ЄС: результати І кварталу 2026 року

Українська митниця за підсумками першого кварталу 2026 року суттєво збільшила надходження до державного бюджету та продовжила інтеграцію до митного простору Європейського Союзу. Основними напрямами роботи стали цифровізація процедур, підтримка бізнесу та виконання зобов’язань перед ЄС.

У січні–березні до держбюджету спрямували 199,1 млрд грн митних платежів. Це на 30,3%, або на 46,35 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас обсяг пільг при імпорті товарів, зокрема для потреб оборони та енергетики, становив 104,3 млрд грн. Це на 58,8% більше, ніж у першому кварталі 2025 року.

На початок 2026 року Україна виконала 96% зобов’язань у митній сфері в межах Угоди про асоціацію з ЄС. Також триває погодження проєкту нового Митного кодексу перед його розглядом урядом.

У межах системи спільного транзиту NCTS, відомої як "митний безвіз", за квартал оформили 46,3 тисячі транзитних декларацій. Це на 20,5 тисячі більше, ніж роком раніше.

Зростає й кількість компаній, які працюють за спрощеними митними процедурами. Кількість підприємств зі статусом авторизованого економічного оператора збільшилася на вісім, а загальна кількість наданих авторизацій перевищила 1435.

Загальний товарообіг України у першому кварталі досяг 33,5 млрд доларів. Це на 5,1 млрд доларів більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Серед важливих нововведень — запуск автоматичного оформлення імпортних декларацій та розширення цифрових сервісів для бізнесу. Це має прискорити проходження митних процедур і зменшити бюрократичне навантаження.

Попри війну, митна система України продовжує реформування та поступове впровадження європейських стандартів.

Нагадаємо, Україна передала на затвердження уряду проєкт нового Митного кодексу, який наближає національне митне законодавство до норм Європейського Союзу. Документ пройшов доопрацювання з урахуванням зауважень Єврокомісії та пропозицій бізнес-спільноти.