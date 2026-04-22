Україна і Польща готують обмін митними даними: фури проходитимуть кордон швидше

митниця
Україна і Польща планують обмін митними даними для скорочення черг на кордоні / Державна митна служба України

Україна та Польща планують запровадити обмін митною інформацією, щоб прискорити проходження кордону та зменшити черги для бізнесу. Також сторони хочуть розширити практику спільного митного контролю на пунктах пропуску. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба України.

Питання обговорили під час зустрічі голови Держмитслужби Ореста Мандзія з представником Національної фіскальної адміністрації Польщі.

Серед ключових пріоритетів співпраці:

  • запуск обміну митною інформацією між країнами
  • розширення спільного митного контролю
  • розвиток інфраструктури пунктів пропуску

За словами Мандзія, обмін даними дозволить прискорити митні процедури та посилити контроль за правопорушеннями.

Наразі спільний митний контроль вже працює на окремих пунктах пропуску. Україна та Польща планують розширити цю практику, що дозволить:

  • скоротити час проходження кордону
  • зменшити черги
  • підвищити безпеку перевезень

Сторони домовилися провести окрему зустріч на рівні керівництва митних органів для узгодження подальших кроків. 

Нагадаємо, що на кордоні з Польщею утворюються значні черги, а окремі пункти пропуску залишаються перевантаженими. Час очікування може сягати кількох годин, що створює додаткові витрати для бізнесу та перевізників. 

Автор:
Лариса Крупко