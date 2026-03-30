На кордоні з Польщею утворилися черги: які пункти пропуску найбільше завантажені

На кордоні з Польщею утворилися черги. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У зв’язку з наближенням Великодня зросла кількість громадян, які повертаються в Україну. Тому останніми днями спостерігається збільшення транспортних засобів на українсько-польському кордоні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба України.

За даними відомства, найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".

Аби зекономити час очікування, Держмитслужба рекомендує водіям і громадянам обирати альтернативні пункти пропуску: "Угринів – Долгобичув", "Рава-Руська – Хребенне", "Грушів – Будомєж", "Нижанковичі – Мальховіце", "Смільниця – Кросценко".

Як повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, станом на 9:00 30 березня в пункті пропуску "Устилуг", що на Волині, зафіксовано 30 автомобілів і 1 автобус.

У  ПП "Ягодин" пропуск легкових авто тимчасово не здійснюють.

Щодо інших пунктів пропуску, то станом на 9-ту ранку у пункті пропуску "Краківець" на виїзд очікують 15 авто. У "Шегинях" скупчилося 30 легковиків. 

Раніше повідомлялося, що у пунктах пропуску "Краківець" та "Рава-Руська" заплановано модернізацію: облаштують паркування для фур і майданчики для тимчасової зупинки, щоб підвищити пропускну спроможність та безпеку на кордоні.

Автор:
Світлана Манько