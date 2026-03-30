На границе с Польшей образовались очереди: какие пункты пропуска больше всего загружены

На границе с Польшей образовались очереди. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В связи с приближением Пасхи возросло количество возвращающихся в Украину граждан. Поэтому в последние дни наблюдается увеличение транспортных средств на украинско-польской границе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

По данным ведомства, наиболее загруженными остаются пункты пропуска "Краковец – Корчёва" и "Шегини – Медика".

Чтобы сэкономить время ожидания, Гостаможслужба рекомендует водителям и гражданам выбирать альтернативные пункты пропуска: "Угринов - Долгобычув", "Рава-Русская - Хребенное", "Грушев - Будомеж", "Нижанковичи - Мальховице", "Смольница - Кросценко".

Как сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 9:00 30 марта в пункте пропуска "Устилуг" на Волыни зафиксировано 30 автомобилей и 1 автобус.

В ЧП "Ягодин" пропуск легковых автомобилей временно не осуществляют.

Что касается других пунктов пропуска, то по состоянию на 9 утра в пункте пропуска "Краковец" выезда ожидают 15 авто. В "Шегинях" скопилось 30 легковушек.

Ранее сообщалось, что в пунктах пропуска "Краковец" и "Рава-Русская" запланирована модернизация : обустроят парковку для фур и площадки для временной остановки, чтобы повысить пропускную способность и безопасность на границе.

Автор:
Светлана Манько