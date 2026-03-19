Львовщина модернизирует пункты пропуска "Краковец" и "Рава-Русская" при поддержке ЕС

На МЧП "Краковец" и "Рава-Русская" запланирована модернизация: обустроят парковку для фур и площадки для временной остановки, чтобы повысить пропускную способность и безопасность на границе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Агентства восстановления.

Развитие пограничной инфраструктуры

Служба восстановления во Львовской области заключила договор на проведение капитального ремонта автомобильной дороги М-10 Львов-Краковец в рамках развития пограничной инфраструктуры Львовщины.

На подъезде к границе планируется обустроить две большие площадки для временной остановки и всего 200 паркомест для фур с обеих сторон дороги. Это позволит водителям комфортно отдыхать и ждать своей очереди оформления документов, а также оптимизирует транспортные потоки, уменьшит очереди и повысит пропускную способность и безопасность на одном из важнейших пунктов пропуска с Польшей.

Работы проводятся в рамках международной программы "Механизм Соединения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF). При поддержке Европейского Союза модернизацию пройдут два пункта пропуска Львовщины - "Краковец" и "Рава-Русская".

Проект реализуется благодаря координации Министерства развития общин и территорий Украины и Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины при финансировании ЕС. Ожидается, что обновленная инфраструктура повысит эффективность работы пунктов пропуска и обеспечит комфортные условия водителям грузового транспорта.

Напомним, с 10 декабря 2025 года в пунктах пропуска на румынской границе начато внедрение новой цифровой системы въезда/выезда EES (Entry/Exit System). Эта система, предназначенная для граждан третьих стран, уже стартовала в ряде ключевых пограничных пунктов.