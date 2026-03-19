Львівщина модернізує пункти пропуску "Краковець" та "Рава-Руська" за підтримки ЄС

Львівщина модернізує пункти пропуску "Краковецьта" та "Рава-Руська" за підтримки ЄС / Урядовий портал

На МПП “Краковець” та “Рава-Руська” заплановано модернізацію: облаштують паркування для фур і майданчики для тимчасової зупинки, щоб підвищити пропускну спроможність та безпеку на кордоні.

Розбудова прикордонної інфраструктури

Служба відновлення у Львівській області уклала договір на проведення капітального ремонту автомобільної дороги М-10 Львів–Краковець у рамках розбудови прикордонної інфраструктури Львівщини.

На під’їзді до кордону планується облаштувати два великі майданчики для тимчасової зупинки та загалом 200 паркомісць для фур по обидва боки дороги. Це дозволить водіям комфортно відпочивати та очікувати своєї черги на оформлення документів, а також оптимізує транспортні потоки, зменшить черги та підвищить пропускну спроможність і безпеку на одному з найважливіших пунктів пропуску з Польщею.

Роботи проводяться в межах міжнародної програми "Механізм Сполучення Європи» (Connecting Europe Facility, CEF). За підтримки Європейського Союзу модернізацію пройдуть два пункти пропуску Львівщини – "Краковець" та "Рава-Руська".

Проєкт реалізується завдяки координації Міністерства розвитку громад та територій України та Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, при фінансуванні ЄС. Очікується, що оновлена інфраструктура підвищить ефективність роботи пунктів пропуску та забезпечить комфортні умови для водіїв вантажного транспорту.

Нагадаємо, З 10 грудня 2025 року у пунктах пропуску на румунському кордоні розпочато впровадження нової цифрової системи в'їзду/виїзду EES (Entry/Exit System). Ця система, призначена для громадян третіх країн, уже стартувала в низці ключових прикордонних пунктів.

Автор:
Ольга Опенько