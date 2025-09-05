Ще два пункти пропуску з Польщею для автобусів відкривають запис у чергу: про які йдеться

З 9 вересня ще два пункти пропуску на кордоні з Польщею: “Грушів – Будомєж” та “Нижанковичі – Мальховичі” переходять на систему слотування для автобусів. Водії та перевізники зможуть записатися на конкретний час перетину кордону, щоб уникнути черг.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Слотування стартує на нових пунктах пропуску

Запис на конкретний час перетину кордону відкриється 8 вересня о 12:00, а рух за новими слотами розпочнеться 9 вересня о 12:00.

Слотування дозволяє зменшити очікування в чергах, забезпечує прогнозований час виїзду та зручне планування як для регулярних, так і для нерегулярних рейсів, наголошують в пресслужбі.

Наразі ця система працює на 25 із 29 пунктів пропуску для автобусів. З початку роботи онлайн-сервісу "єЧерга" кордон вже перетнули майже 288 тисяч автобусів.

Про "єЧергу"

Для рейсових автобусів, що виконують міжнародні пасажирські перевезення, "єЧерга" запрацювала в тестовому режимі 1 серпня 2023 року.

Наразі вона охоплює всі 29 пунктів пропуску. У 23 з них перевізники можуть зарезервувати конкретний час для перетину кордону (слот). В інших 6 пунктах ("Краківець", "Шегині", "Паланка" тощо) доступна лише реєстрація без можливості бронювання часу.