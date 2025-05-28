"єЧерга" розширюється: автобуси зможуть бронювати час перетину на всіх пунктах пропуску

До кінця 2025 року всі пункти пропуску на кордоні України запровадять можливість попереднього бронювання часу перетину для автобусів. На сьогодні ця функція вже доступна на переважній більшості переходів і незабаром охопить усю прикордонну інфраструктуру.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на коментар заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача.

Бронювання перетину кордону автобусами

На сьогодні система "єЧерга" вже функціонує на 29 пунктах пропуску для автобусного транспорту. У 23 з них доступна функція слотування — можливість попереднього бронювання конкретного часу перетину кордону.

У планах уряду — до кінця року впровадити цю опцію на всіх пунктах пропуску. Зараз триває перевірка міжнародних маршрутів, щоб видалити з системи застарілі або неактуальні напрямки.

Наразі система слотування в межах "єЧерги" повністю охоплює пункти пропуску на кордоні з Румунією, Угорщиною та Словаччиною, діє на 10 пунктах із Молдовою та чотирьох — із Польщею.

За останні чотири місяці завдяки цій системі близько 75% автобусів перетнули кордон у запланований час.

Найвищий рівень пунктуальності зафіксовано на кордоні з Молдовою — 81% автобусів заїжджають згідно з бронюванням. Для напрямків у бік Румунії, Польщі та Угорщини цей показник становить орієнтовно 70%.

Деркач наголосив, що "єЧерга" не впливає безпосередньо на швидкість проходження контролю, а регулює лише час прибуття транспорту на пункт пропуску.

Оформлення і перевірка транспортних засобів залишаються в компетенції прикордонних і митних служб суміжних країн. Однак система дозволяє відстежувати тривалість перебування кожного автобуса на українському боці, що дає змогу оперативно виявляти та аналізувати вузькі місця у процесі перетину кордону.

У Міністерстві розвитку громад та територій планують оптимізувати систему перетину кордону для автобусного транспорту шляхом скасування близько 500 міжнародних маршрутів, які виявилися неактивними — з початку року за ними не було зафіксовано жодного перетину. Це рішення має на меті розвантажити систему "єЧерга" та звільнити слоти для актуальних напрямків.

Оскільки пропускна здатність пунктів пропуску обмежена (зазвичай — 1–2 автобуси на годину), можливість бронювання слотів залежить від наявного ресурсу. Видалення неактуальних маршрутів дозволить ефективніше використовувати наявні часові вікна для перевезень.

Також триває робота над підвищенням загальної пропускної здатності пунктів пропуску. Вона включає як інфраструктурні поліпшення, так і збільшення кількості персоналу.

У відомстві очікують, що ці заходи сприятимуть подальшому розширенню системи слотування, яка вже показала позитивні результати.

Про "єЧергу"

Для рейсових автобусів, що виконують міжнародні пасажирські перевезення, "єЧерга" запрацювала в тестовому режимі 1 серпня 2023 року.

Наразі вона охоплює всі 29 пунктів пропуску. У 23 з них перевізники можуть зарезервувати конкретний час для перетину кордону (слот). В інших 6 пунктах ("Краківець", "Шегині", "Паланка" тощо) доступна лише реєстрація без можливості бронювання часу.