"єЧерга" расширяется: автобусы смогут бронировать время пересечения на всех пунктах пропусках

До конца 2025 года все пункты пропуска на границе Украины введут возможность предварительного бронирования времени пересечения автобусов. На сегодняшний день эта функция уже доступна на подавляющем большинстве переходов и вскоре охватит всю пограничную инфраструктуру.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на комментарий заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркач.

Бронирование пересечения границы автобусами

На сегодняшний день система "єЧерга" уже функционирует на 29 пунктах пропуска для автобусного транспорта. В 23 из них доступна функция слотирования – возможность предварительного бронирования конкретного времени пересечения границы.

В планах правительства до конца года внедрить эту опцию на всех пунктах пропуска. Сейчас идет проверка международных маршрутов, чтобы удалить из системы устаревшие или неактуальные направления.

В настоящее время система слотирования в рамках "єЧерга" полностью охватывает пункты пропуска на границе с Румынией, Венгрией и Словакией, действует на 10 пунктах с Молдовой и четырех — с Польшей.

За последние четыре месяца благодаря этой системе около 75% автобусов пересекли границу в запланированное время.

Самый высокий уровень пунктуальности зафиксирован на границе с Молдовой — 81% автобусов заезжают по бронированию. Для направлений в сторону Румынии, Польши и Венгрии этот показатель составляет ориентировочно 70%.

Деркач подчеркнул, что "єЧерга" не влияет непосредственно на скорость прохождения контроля, а регулирует только время прибытия транспорта на пункт пропуска.

Оформление и проверка транспортных средств остаются в компетенции пограничных и таможенных служб сопредельных стран. Однако система позволяет отслеживать продолжительность каждого автобуса на украинской стороне, что позволяет оперативно выявлять и анализировать узкие места в процессе пересечения границы.

В Министерстве развития общин и территорий планируют оптимизировать систему пересечения границы для автобусного транспорта путем отмены около 500 международных маршрутов, которые оказались неактивными — с начала года за ними не было зафиксировано ни одного пересечения. Целью решения является разгрузка системы "єЧерга" и освобождение слотов для актуальных направлений.

Поскольку пропускная способность пунктов пропуска ограничена (обычно 1–2 автобуса в час), возможность бронирования слотов зависит от имеющегося ресурса. Удаление неактуальных маршрутов позволит более эффективно использовать существующие временные окна для перевозки.

Также идет работа над повышением общей пропускной способности пунктов пропуска. Она включает как инфраструктурные улучшения, так и увеличение персонала.

В Минразвития ожидают, что эти меры будут способствовать дальнейшему расширению системы слотирования, которая уже показала положительные результаты.

Об "єЧерга"

Для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки, "єЧерга" заработала в тестовом режиме 1 августа 2023 года.

Она охватывает все 29 пунктов пропуска. В 23 из них перевозчики могут зарезервировать определенное время для пересечения границы (слот). В других 6 пунктах ("Краковец", "Шегини", "Паланка" и т.п.) доступна только регистрация без возможности бронирования времени.