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Системой "єЧерга" воспользовались уже 1,5 миллиона раз
За время работы электронной системы "єЧерга" было зарегистрировано более 1,5 миллиона пересечений границы транспортными средствами. Из них более 1,3 миллиона пересечений совершили грузовики, остальные – автобусы.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Только за последние шесть месяцев система обслуживала треть всех связей.
На каких пунктах пропуска наиболее активно пересекали границу:
- "Порубное – Сирет" (Румыния): 88 628 связей,
- "Краковец – Корчёва" (Польша): 73 177 сечений,
- "Ягодин — Дорогуск" (Польша): 70 661 сечение.
Среди международных перевозчиков пассажиров больше всего сечений зафиксировано на пунктах:
- "Шегини – Медика" (Польша): 15 747 сечений,
- "Краковец – Корчёва" (Польша): 14 003 сечений,
- "Чоп (Тиса) – Захонь" (Венгрия): 7 055 связей.
Число пользователей системы уже превысило 120 тысяч человек из разных стран, а мобильное приложение "єЧерга" загрузили более 90 тысяч раз. Зарегистрироваться в системе можно как через официальный сайт, так и через приложение.
Система "єЧерга" стартовала в декабре 2022 года на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" на границе с Польшей. Сегодня она функционирует на 17 ключевых пунктах для грузовиков и 28 для автобусов, значительно упрощая процесс пересечения границы и делая ее более прозрачной.
С 1 августа на государственном портале открытых данных data.gov.ua опубликована информация о пересечении границы грузовиками через систему "єЧерга". Данные охватывают период с 11 декабря 2023 года по 1 августа 2024 года и доступны для просмотра и анализа.