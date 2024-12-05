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Транспорт
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Системой "єЧерга" воспользовались уже 1,5 миллиона раз

Системой "єЧерга" воспользовались уже 1,5 миллиона раз
Иллюстрация: freepik

За время работы электронной системы "єЧерга" было зарегистрировано более 1,5 миллиона пересечений границы транспортными средствами. Из них более 1,3 миллиона пересечений совершили грузовики, остальные – автобусы.

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Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Только за последние шесть месяцев система обслуживала треть всех связей.

На каких пунктах пропуска наиболее активно пересекали границу:

  • "Порубное – Сирет" (Румыния): 88 628 связей,
  • "Краковец – Корчёва" (Польша): 73 177 сечений,
  • "Ягодин — Дорогуск" (Польша): 70 661 сечение.

Среди международных перевозчиков пассажиров больше всего сечений зафиксировано на пунктах:

  • "Шегини – Медика" (Польша): 15 747 сечений,
  • "Краковец – Корчёва" (Польша): 14 003 сечений,
  • "Чоп (Тиса) – Захонь" (Венгрия): 7 055 связей.

Число пользователей системы уже превысило 120 тысяч человек из разных стран, а мобильное приложение "єЧерга" загрузили более 90 тысяч раз. Зарегистрироваться в системе можно как через официальный сайт, так и через приложение.

Система "єЧерга" стартовала в декабре 2022 года на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" на границе с Польшей. Сегодня она функционирует на 17 ключевых пунктах для грузовиков и 28 для автобусов, значительно упрощая процесс пересечения границы и делая ее более прозрачной.

С 1 августа на государственном портале открытых данных   data.gov.ua   опубликована информация о пересечении границы грузовиками через систему "єЧерга". Данные охватывают период с 11 декабря 2023 года по 1 августа 2024 года и доступны для просмотра и анализа.

Автор:
Татьяна Гойденко