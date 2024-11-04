"єЧерга" для автобусов: бронирование времени пересечения границы заработает еще на одном пункте пропуска

С 7 ноября международные пассажирские перевозчики, пользующиеся пунктом пропуска "Рава-Русская – Хребенное" с Польшей, смогут пересекать границу в соответствии с конкретным временем забронированного в системе "еЧерга".

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Отмечается, что регистрация в новый тип очереди под названием "По расписанию" начнется 4 ноября с 12:00. Движение по новой записи начнется 7 ноября с 12.00.

Как отмечают в ведомстве, таким образом у перевозчиков будет время, чтобы зарегистрироваться в обновленный тип очереди в соответствии с расписанием движения. Отмечается, что услуга доступна как для регулярных, так и для нерегулярных перевозок.

"Регулярные же перевозчики смогут выбрать те временные промежутки, которые предусмотрены официальным разрешением на регулярный маршрут. Для нерегулярных перевозок доступными остаются слоты, на которые не выдано разрешение на регулярный маршрут или те, которыми не воспользовались перевозчики, выполняющие регулярные рейсы", — поясняют в пресс-службе. ведомстве.

Там напоминают, что бронирование времени на пересечение границы уже доступно на 21 пункте пропуска из 28, где работает система ""єЧерга"".

Речь идет о всех пунктах пропуска с Румынией и Словакией, 10 пунктах пропуска с Молдовой и 3 с Польшей. С запуском слотирования на пункте пропуска "Рава-Русская" это количество составит 22.

Мининфраструктуры отметило эффективность внедрения системы слотирования для автобусов в рамках системы ""єЧерга"" на пунктах пропуска. Благодаря возможности бронировать время пересечения границы 70% автобусов теперь заезжают на пункт пропуска без необходимости ожидать в физической очереди, что значительно улучшает процесс пересечения границы для пассажиров.

" єЧерга " для автобусов

Напомним, в августе 2023 года услуга "єЧерга" была масштабирована на автобусы.

Уже 21 августа проект "єЧерга" для пассажирских автобусов был расширен на шесть пунктов пропуска.

А 8 февраля 2024 года доступ к электронной очереди для пересечения границы автобусами распространили на все контрольно-пропускные пункты с Евросоюзом и Молдовой.

На первом этапе главная цель внедрения этого инструмента – создание актуальной сети выполняемых регулярных маршрутов и анализ нагрузки на границу в целом и на отдельные пункты пропуска.

На основе полученных данных на втором этапе реализации услуги каждый автобус (регулярный и нерегулярный) может выбрать время пересечения границы.