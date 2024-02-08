Система "єЧерга" для автобусов заработала на всех действующих КПП

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры расширило доступ к электронной очереди для пересечения границы автобусами на все контрольно-пропускные пункты с Евросоюзом и Молдовой.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

С 12 февраля, с помощью системы "єЧерга", автобусы смогут планировать пересечение границы. Первоначально система была введена на 8 пунктах пропуска и теперь расширяется еще на 21, то есть всего охвачено 29 пунктов пропуска.

"Масштабирование "еЧерги" для автобусов – это часть нашей последовательной работы по реформированию сферы международных пассажирских перевозок… Сейчас мы масштабируем еЧергу на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу", – заявил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, после этого на основе актуальной сети маршрутов каждому автобусу будет предложен временной промежуток для пересечения границы, чтобы в итоге на границе не образовывались. очереди и автобусы двигались в соответствии с графиком.

Следовательно, с понедельника "єЧерга" распространится на следующие пункты пропуска:

Ягодин – Дорогуск

Устилуг – Зосин

Угринов – Долгобычев

Рава-Русская – Гребенное

Краковец – Корчевая

Шегини – Медика

Грушев – Будомеж

Смельница – Кросценко

Ужгород – Вышнее Немецкое

Малый Березный – Убля

Чоп – Захонь

Лужанка – Берегшурань

Дьяково – Халмеу

Порубное – Сирет

Красноильск – Вековую де Сус

Дьяковцы – Раковец

Орловка – Исакча

Могилев-Подольский – Отач

Мамалыга – Кривая

Маяки – Удобное – Паланка

Староказачье – Тудора

Россошаны – Бричень

Августовское 1 – Басарабяска

Сокиряны – Окница

Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга

Новые Трояне – Чадыр-Лунга

Табаки – МирноеВиноградовка – Вулканешты

Рени – Джурджулешты.



Отмечается, что благодаря "єЧерзі" более 40 тысяч автобусов и 725 тысяч грузовиков уже успешно пересекли границу с электронной записью.

"єЧерга" для автобусов заработала в прошлом году

Напомним, что для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки "еЧерга", заработала в тестовом режиме 1 августа прошлого года. Сервис стартовал на украино-польской границе в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Уже 21 августа проект "єЧерга" для пассажирских автобусов был масштабирован на шесть пунктов пропуска, а именно "Краковец - Корчова" (Львовская область), "Шегини - Медика" (Львовская область), "Порубное - Сирет" (Черновицкая область), " Мамалыга – Кривая" (Черновицкая область), "Ягодин – Дорогуск" (Волынская область) – только регулярные рейсы, "Устилуг – Зосин" (Волынская область).

По словам заместителя министра Сергея Деркача, запуск "єЧерга" для автобусов является частью реформы международных пассажирских перевозок для обеспечения комфорта пассажиров.

Добавим, с 15 мая электронная очередь для пересечения границы "єЧерга" заработала на всех 16 международных автомобильных пунктах пропуска.