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Система "єЧерга" для автобусов заработала на всех действующих КПП
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры расширило доступ к электронной очереди для пересечения границы автобусами на все контрольно-пропускные пункты с Евросоюзом и Молдовой.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
С 12 февраля, с помощью системы "єЧерга", автобусы смогут планировать пересечение границы. Первоначально система была введена на 8 пунктах пропуска и теперь расширяется еще на 21, то есть всего охвачено 29 пунктов пропуска.
"Масштабирование "еЧерги" для автобусов – это часть нашей последовательной работы по реформированию сферы международных пассажирских перевозок… Сейчас мы масштабируем еЧергу на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу", – заявил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По его словам, после этого на основе актуальной сети маршрутов каждому автобусу будет предложен временной промежуток для пересечения границы, чтобы в итоге на границе не образовывались. очереди и автобусы двигались в соответствии с графиком.
Следовательно, с понедельника "єЧерга" распространится на следующие пункты пропуска:
- Ягодин – Дорогуск
- Устилуг – Зосин
- Угринов – Долгобычев
- Рава-Русская – Гребенное
- Краковец – Корчевая
- Шегини – Медика
- Грушев – Будомеж
- Смельница – Кросценко
- Ужгород – Вышнее Немецкое
- Малый Березный – Убля
- Чоп – Захонь
- Лужанка – Берегшурань
- Дьяково – Халмеу
- Порубное – Сирет
- Красноильск – Вековую де Сус
- Дьяковцы – Раковец
- Орловка – Исакча
- Могилев-Подольский – Отач
- Мамалыга – Кривая
- Маяки – Удобное – Паланка
- Староказачье – Тудора
- Россошаны – Бричень
- Августовское 1 – Басарабяска
- Сокиряны – Окница
- Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга
- Новые Трояне – Чадыр-Лунга
- Табаки – МирноеВиноградовка – Вулканешты
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Рени – Джурджулешты.
Отмечается, что благодаря "єЧерзі" более 40 тысяч автобусов и 725 тысяч грузовиков уже успешно пересекли границу с электронной записью.
"єЧерга" для автобусов заработала в прошлом году
Напомним, что для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки "еЧерга", заработала в тестовом режиме 1 августа прошлого года. Сервис стартовал на украино-польской границе в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".
Уже 21 августа проект "єЧерга" для пассажирских автобусов был масштабирован на шесть пунктов пропуска, а именно "Краковец - Корчова" (Львовская область), "Шегини - Медика" (Львовская область), "Порубное - Сирет" (Черновицкая область), " Мамалыга – Кривая" (Черновицкая область), "Ягодин – Дорогуск" (Волынская область) – только регулярные рейсы, "Устилуг – Зосин" (Волынская область).
По словам заместителя министра Сергея Деркача, запуск "єЧерга" для автобусов является частью реформы международных пассажирских перевозок для обеспечения комфорта пассажиров.
Добавим, с 15 мая электронная очередь для пересечения границы "єЧерга" заработала на всех 16 международных автомобильных пунктах пропуска.