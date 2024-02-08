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Транспорт
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Система "єЧерга" для автобусов заработала на всех действующих КПП

Система "єЧерга" для автобусов заработала на всех действующих КПП
Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры расширило доступ к электронной очереди для пересечения границы автобусами на все контрольно-пропускные пункты с Евросоюзом и Молдовой.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

С 12 февраля, с помощью системы "єЧерга", автобусы смогут планировать пересечение границы. Первоначально система была введена на 8 пунктах пропуска и теперь расширяется еще на 21, то есть всего охвачено 29 пунктов пропуска.

"Масштабирование "еЧерги" для автобусов – это часть нашей последовательной работы по реформированию сферы международных пассажирских перевозок… Сейчас мы масштабируем еЧергу на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу", – заявил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Фото 2 — Система "єЧерга" для автобусов заработала на всех действующих КПП

По его словам, после этого на основе актуальной сети маршрутов каждому автобусу будет предложен временной промежуток для пересечения границы, чтобы в итоге на границе не образовывались.   очереди и автобусы двигались в соответствии с графиком.

Следовательно, с понедельника "єЧерга" распространится на следующие пункты пропуска:

  • Ягодин – Дорогуск
  • Устилуг – Зосин
  • Угринов – Долгобычев
  • Рава-Русская – Гребенное
  • Краковец – Корчевая
  • Шегини – Медика
  • Грушев – Будомеж
  • Смельница – Кросценко
  • Ужгород – Вышнее Немецкое
  • Малый Березный – Убля
  • Чоп – Захонь
  • Лужанка – Берегшурань
  • Дьяково – Халмеу
  • Порубное – Сирет
  • Красноильск – Вековую де Сус
  • Дьяковцы – Раковец
  • Орловка – Исакча
  • Могилев-Подольский – Отач
  • Мамалыга – Кривая
  • Маяки – Удобное – Паланка
  • Староказачье – Тудора
  • Россошаны – Бричень
  • Августовское 1 – Басарабяска
  • Сокиряны – Окница
  • Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга
  • Новые Трояне – Чадыр-Лунга
  • Табаки – МирноеВиноградовка – Вулканешты
  • Рени – Джурджулешты.

Отмечается, что благодаря "єЧерзі" более 40 тысяч автобусов и 725 тысяч грузовиков уже успешно пересекли границу с электронной записью.

"єЧерга" для автобусов заработала в прошлом году

Напомним, что для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки "еЧерга", заработала в тестовом режиме 1 августа прошлого года. Сервис стартовал на украино-польской границе в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Уже 21 августа проект "єЧерга" для пассажирских автобусов был масштабирован на шесть пунктов пропуска, а именно "Краковец - Корчова" (Львовская область), "Шегини - Медика" (Львовская область), "Порубное - Сирет" (Черновицкая область), " Мамалыга – Кривая" (Черновицкая область), "Ягодин – Дорогуск" (Волынская область) – только регулярные рейсы, "Устилуг – Зосин" (Волынская область).

По словам заместителя министра Сергея Деркача, запуск "єЧерга" для автобусов является частью реформы международных пассажирских перевозок для обеспечения комфорта пассажиров.

Добавим, с 15 мая электронная очередь для пересечения границы   "єЧерга" заработала на всех 16 международных автомобильных пунктах пропуска

Автор:
Татьяна Гойденко