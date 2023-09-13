Систему "Шлях" интегрировали с "єЧергою": перевозчики смогут отслеживать все свои авто

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры запустило возможность для международных перевозчиков отслеживать все онлайн-бронирования очереди на границе в личном кабинете в системе "Шлях".

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Как отмечают в ведомстве, речь идет о статусе каждого грузовика и автобуса, зарегистрированных на перевозчика. Новая опция стала доступной благодаря интеграции систем "єЧерга" и "Шлях".

Так, в последней появилась вкладка "Моя єЧерга", где перевозчик может отслеживать транспортные средства, зарегистрированные в электронной очереди, статус авто в очереди, данные о предприятии, транспортном средстве, прицепе, а также номер грузовой таможенной декларации.

Как отметил вице-премьер министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, ведется работа по масштабированию сервиса для всех транспортных средств, пересекающих границу.

"Министерство находится в постоянном диалоге с перевозчиками и водителями, а все конструктивные предложения по совершенствованию сервиса "єЧерга" всегда берутся в работу. Функция замены водителя, доступность на семи языках, возможность перевозчику следить за очередями своих автомобилей одновременно – это лишь часть функционала, которая была" разработана для удобства пользователей", - отметил он.

Напомним, что с 1 августа идет тестирование услуги электронной записи для пересечения границы автобусами. Сейчас тестирование включает восемь пунктов пропуска, регулярные и нерегулярные маршруты. По результатам тестирования вскоре станет доступна услуга слотирования, то есть возможность выбрать время пересечения границы в соответствии с расписанием движения автобуса.

В Минвосстановлении также сообщают, что за время функционирования "єЧерги" границу по электронной записи пересекло уже 415 тысяч грузовиков и почти 7 тысяч автобусов.