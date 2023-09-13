Систему "Шлях" інтегрували з "єЧергою": перевізники зможуть відслідковувати всі свої авто

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запустило для міжнародних перевізників можливість відслідковувати всі онлайн-бронювання черги на кордоні в особистому кабінеті в системі "Шлях".

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Як зазначають у відомстві, йдеться про статус кожної вантажівки та автобуса, зареєстрованих на перевізника. Нова опція стала доступною завдяки інтеграції систем "єЧерга" та "Шлях".

Так, в останній з'явилася вкладка "Моя єЧерга", де перевізник може переглянути транспортні засоби, зареєстровані в електронній черзі, статус авто в "єЧерзі", дані про підприємство, транспортний засіб, причіп, а також номер вантажної митної декларації.

Як зазначив віце-прем'єр міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, ведеться робота над масштабуванням сервісу для всіх транспортних засобів, що перетинають кордон.

"Міністерство перебуває у постійному діалозі з перевізниками та водіями, а всі конструктивні пропозиції щодо вдосконалення сервісу "єЧерга" завжди беруться в роботу. Функція заміни водія, доступність сімома мовами, можливість перевізнику слідкувати за чергами своїх автівок одночасно – це лише частина функціоналу, яка була розроблена для зручності користувачів", - зазначив він.

Нагадаємо, що з 1 серпня триває тестування послуги електронного запису для перетину кордону автобусами. Наразі тестування охоплює вісім пунктів пропуску, регулярні та нерегулярні маршрути. За результатами тестування невдовзі стане доступною послуга слотування, тобто можливість обрати час перетину кордону відповідно до розкладу руху автобуса.

У Мінвідновлення також повідомляють, що за час функціонування "єЧерги" кордон за електронним записом перетнуло вже 415 тисяч вантажівок та майже 7 тисяч автобусів.