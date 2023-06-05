"єЧерга" анулюватиме записи, які містять недостовірну інформацію

З 5 червня електрона черга для перетину державного кордону за внесення недостовірних даних буде скасовувати запис.

Про це повідомила пресслужба "Укртрансбезпеки".

Зазначається, що команда проєкту "Електронна черга перетину кордону" постійно працює над удосконаленням системи, щоб зробити її більш зручною для користувачів та підвищити її захист.

"Моніторинг записів користувачів показав: однією з поширених проблем є внесення в систему недостовірних даних з метою стати в єЧергу раніше, ніж це передбачено правилами, а саме — записати машину в єЧергу без вантажу, але згодом її завантажити", - йдеться в повідомленні.

Там додають, що "Укртрансбезпека" спільно з Державною митною службою України вирішили цю проблему.

"Якщо запис в єЧергу зроблено на машину без вантажу, а пізніше її завантажили, то система скасує такий запис", - підкреслили у відомстві.

Новий механізм починає застосовуватися з понеділка, 5 червня, і діятиме постійно.

"єЧерга буде порівнювати список порожніх вантажівок з базою митних декларацій. Вантажівки, до яких після реєстрації в єЧерзі будуть виявлені митні декларації, будуть відмічені в системі спеціальною позначкою і згодом видалені з єЧерги", - пояснюють у відомстві.

Водіям радять записуватися в електронну чергу з коректними даними про вантаж.

Нагадаємо, що в середині травня "єЧерга" запрацювала вже на всіх 16 пунктах пропуску на кордоні, де її було передбачено. Перед цим повідомлялося, що розробники системи внесли до неї оновлений перелік швидкопсувних товарів, які мають пріоритет при перетині кордону.