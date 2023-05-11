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Транспорт
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Для "єЧерги" розширили список швидкопсувних товарів. Саму систему залишилося підключити на двух КПП

Для "єЧерги" розширили список швидкопсувних товарів. Саму систему залишилося підключити на двух КПП
Фото: Facebook/DSBT.UA

За дорученням Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури розробники проєкту "єЧерги" внесли в систему оновлений перелік швидкопсувних товарів, які мають пріоритет при перетині кордону, доповнений Міністерством аграрної політики та продовольства.

Як повідомляє Державна служба з безпеки на транспорті, до списку додалися риба, шоколад, хлібобулочні та кондитерські вироби, торти тощо. Повний перелік пріоритетних товарів доступний за посиланням.

В Укртрансбезпеці нагадують, що рух автомобілів в рамках "єЧерги" відбувається за таким алгоритмом: одна вантажівка з пріоритетним вантажем, п'ять — без пріоритетного.

"Таким чином забезпечується безперебійний перетин кордону для всіх перевізників, а швидкопсувні товари можуть проїжджати кордон значно швидше", - вказують у відомстві.

У держслужбі також інформують, що до "єЧерги" 11 травня підключили пункт пропуску "Орлівка - Ісакча" на кордоні з Румунією. Рух вантажівок виключно за записом в електронній черзі перетину кордону розпочався о 16:30 у четвер.

Таким чином, наразі вантажівки можуть перетинати кордон виключно за електронною чергою в 14 пунктах: "Ягодин", "Устилуг" (порожні вантажівки), "Шегині", "Нижанковичі" (порожні вантажівки), "Ужгород", "Чоп (Тиса)", "Дякове", "Порубне", "Мамалига", "Могилів-Подільський", "Старокозаче", "Виноградівка", "Рені" та "Орлівка".

Всього, нагадаємо, електронну чергу передбачено для 16 КПП. 12 травня з 6:00 до "єЧерги" мають підключити пункти пропуску "Краківець – Корчова", а 13 травня з 10:00 - "Рава-Руська – Гребенне" (обидва розташовані на кордоні з Польщею).

Автор:
Тимофій Бесп'ятов