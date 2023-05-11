Для "єЧерги" расширили список скоропортящихся товаров. Саму систему осталось подключить на двух КПП

По поручению Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры разработчики проекта "єЧерга" внесли в систему обновленный перечень скоропортящихся товаров, имеющих приоритет при пересечении границы, дополненный Министерством аграрной политики и продовольствия.

Как сообщает Государственная служба по безопасности на транспорте, в список добавлены рыба, шоколад, хлебобулочные и кондитерские изделия, торты и так далее. Полный перечень приоритетных товаров доступен по ссылке.

В Укртрансбезопасности напоминают, что движение автомобилей в рамках "єЧерги" происходит по следующему алгоритму: один грузовик с приоритетным грузом, пять — без приоритетного.

"Таким образом, обеспечивается бесперебойное пересечение границы для всех перевозчиков, а скоропортящиеся товары могут проезжать границу значительно быстрее", - указывают в ведомстве.

В госслужбе также информируют, что к "єЧерги" 11 мая подключили пункт пропуска "Орловка - Исакча" на границе с Румынией. Движение грузовиков исключительно по записи в электронной очереди пересечения границы началось в 16:30 в четверг.

Таким образом, теперь грузовики могут пересекать границу исключительно по электронной очереди в 14 пунктах: "Ягодин", "Устилуг" (пустые грузовики), "Шегини", "Нижанковичи" (пустые грузовики), "Ужгород", "Чоп (Тиса)", "Дьяково", "Порубное", "Мамалыга", "Могилев-Подольский", "Староказачье", "Виноградовка", "Рени" и "Орловка".

Всего, напомним, электронная очередь предусмотрена для 16 КПП. 12 мая с 6:00 к "еЧерги" должны подключить пункты пропуска "Краковец - Корчова", а 13 мая с 10:00 - "Рава-Русская - Гребенное" (оба расположены на границе с Польшей).