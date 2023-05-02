"єЧерга" заработала на 16 пунктах пропуска

Кабинет министров во время заседания 2 мая одобрил запуск электронной системы "єЧерга" на 16 пунктах пропуска в западном направлении. После регистрации через приложение пользователь получит уведомление о своем статусе в очереди, ее продвижении, времени заезда в пункт пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Со следующей недели "єЧергой" смогут пользоваться водители грузовиков, с июля - водители автобусов, с августа - владельцы легковых автомобилей.

"Преимущества" єЧерги" для украинцев: простой алгоритм действий, минимум усилий со стороны пользователя, колоссальная экономия времени. Преимущества для бизнеса: уменьшение убытков из-за простоя, оптимизация бизнес-процессов, прозрачность и одинаковые правила для всех. Преимущества для государства: упорядочение перевозок, ликвидация физических очередей, анализ транспортных потоков", - сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

С конца прошлого года система была успешно апробирована на двух пунктах пропуска, и теперь станет доступна всем водителям грузового транспорта, пересекающим границу.

Напомним, с 12 декабря 2022 года на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе грузовики начали пропускать по электронной очередь. "єЧерга" – это бесплатный сервис, в котором перевозчики могут стать в очередь и отслеживать ее продвижение онлайн. Система автоматически посылает уведомления на телефон водителя с приблизительным временем пересечения границы.