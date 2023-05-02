"єЧерга" запрацювала на 16 пунктах пропуску

Кабінет міністрів під час засідання 2 травня схвалив запуск електронної системи “єЧерга” на 16 пунктах пропуску в західному напрямку. Після реєстрації через застосунок користувач отримає повідомлення про свій статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.

Про це повідомила пресслужба уряду.

З наступного тижня "єЧергою" зможуть користуватися водії вантажівок, з липня — водії автобусів, з серпня — власники легкових авто.

"Переваги "єЧерги" для українців: простий алгоритм дій, мінімум зусиль з боку користувача, колосальна економія часу. Переваги для бізнесу: зменшення збитків через простій, оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх. Переваги для держави: впорядкування перевезень, ліквідація фізичних черг, аналіз транспортних потоків", — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

З кінця минулого року система була успішно апробована на двох пунктах пропуску, й тепер стане доступною для усіх водіїв вантажного транспорту, які перетинають кордон.

Нагадаємо, з 12 грудня 2022 року на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні вантажівки почали пропускати за електронною чергою. "єЧерга" – це безплатний сервіс, в якому перевізники можуть стати в чергу та відстежувати її просування онлайн. Система автоматично надсилатиме сповіщення на телефон водія з приблизним часом перетину кордону.