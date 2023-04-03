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Транспорт
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На кордоні з Польшею збудують новий пункт пропуску "Адамчуки – Збереже"

Українська та польська сторони погодили збудувати новий пункт пропуску «Адамчуки – Збереже»
Українська та польська сторони погодили збудувати новий пункт пропуску «Адамчуки – Збереже»

Україна та Польща погодили будівництво на кордоні нового пункту пропуску "Адамчуки – Збереже".

Про це повідомляє  Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що будівництво нового пункт пропуску "Адамчуки – Збереже" обговорили начальник Волинського прикордонного загону з делегацією із Люблінського воєводства під час робочої зустрічі.

В ДПСУ підкреслили, що пункт пропуску для автомобільного сполучення з організацією пішохідного руху "Адамчуки – Збереже" розвантажить решту переходів, зокрема, щодо пропуску осіб та легкових автомобілів.

Фото 2 — На кордоні з Польшею збудують новий пункт пропуску "Адамчуки – Збереже"

Зазначимо, Кабінет міністрів України працює над розширенням пропускної здатності західного кордону. Уряд  розглядає і побудову нових пунктів пропусків,  і модернізацію вже наявних разом із під'їзними шляхами.

Нагадаємо,13 лютого запрацював пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на українсько-польському  кордоні.

Автор:
Світлана Манько