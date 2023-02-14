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На кордоні з Польщею відкрили пункт пропуску "Нижанковичі": наскільки він вже завантажений (ФОТО)
За першу добу здійснення пропускних операцій в пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" українсько-польський кордон в обох напрямках перетнуло 32 вантажівки. Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.
"Впродовж першої доби пропускні операції здійснювалися ритмічно, з прибуттям вантажівки скеровувалися для проходження видів контролю. Більшу кількість транспортних засобів пропущено на виїзд з України", - повідомили у відомстві.
Пропускні операції здійснюються цілодобово у двох напрямках. В ДПСУ рекомендують перевізникам врахувати цю інформацію та для зменшення часу очікування у чергах здійснювати перетин українсько-польського кордону у визначеному місці.
Пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" був відкритий 13 лютого за участі голови Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма. Втім, КПП наразі ще добудовується і використовує лише тимчасову інфраструктуру.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Проєкт на нинішній стадії було реалізовано всього за півроку: домовленості про початок будівництва було досягнуто в серпні 2022 року. За словами Найєма, згальна вартість будівництва пункту пропуску, яке буде завершено до кінця 2023 року, складає 109 мільйонів злотих, які оплачує польська сторона.
Крім того, українські дорожники відремонтували автошлях Т-14-18 Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, який веде до цього КПП. На ділянці дороги до нового пункту пропуску влаштовано, зокрема, додаткові смуги руху, металеве огородження, зовнішнє освітлення та світлофори, шлагбауми, дорожні знаки та розмітку. Вартість робіт склала 29,57 мільйона гривень.
Пункт "Нижанковичі – Мальховіце" розрахований на обслуговування автотранспорту з масою до 3,5 тонни та передбачає спільний контроль українських і польських митників та прикордонників.
Однак наразі через нього пропускаються саме пусті вантажівки з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни. Разом з тим прикордонники підкреслюють, що в "Нижанковичах" не можуть перетинати кордон порожні цистерни, які призначені для перевезення небезпечних вантажів, у тому числі паливно-мастильних матеріалів.