На границе с Польшей открыли пункт пропуска "Нижанковичи": насколько он уже загружен (ФОТО)

За первые сутки осуществления пропускных операций в пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" украинско-польскую границу в обоих направлениях пересекли 32 грузовика. Об этом сообщают в Государственной пограничной службе.

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"В течение первых суток пропускные операции осуществлялись ритмично, с прибытием грузовики направлялись для прохождения видов контроля. Большее же количество транспортных средств пропущено на выезд из Украины", - сообщили в ведомстве.

Пропускные операции производятся круглосуточно в двух направлениях. В ГПСУ рекомендуют перевозчикам учесть эту информацию и для сокращения времени ожидания в очередях пересекать украинско-польской границы в определенном месте.

Пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице" был открыт 13 февраля с участием главы Агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема. Впрочем, КПП пока еще достраивается и использует только временную инфраструктуру.

Проект на нынешней стадии был реализован всего за полгода: договоренность о начале строительства была достигнута в августе 2022 года. По словам Найема, общая стоимость строительства пункта пропуска, которое будет завершено до конца 2023 года, составляет 109 миллионов злотых, оплачиваемых польской стороной.

Кроме того, украинские дорожники отремонтировали автодорогу Т-14-18 Нижанковичи – Дрогобыч – Стрый, ведущую к этому КПП. На участке дороги к новому пункту пропуска обустроены, в частности, дополнительные полосы движения, металлическое ограждение, наружное освещение и светофоры, шлагбаумы, дорожные знаки и разметка. Стоимость работ составила 29,57 миллиона гривен.

Пункт "Нижанковичи - Мальховице" рассчитан на обслуживание автотранспорта с массой до 3,5 тонны и предусматривает совместный контроль украинских и польских таможенников и пограничников.

Фото: Госпогранслужба Фото: Госпогранслужба Фото: Госпогранслужба Фото: Facebook/MinInfra.UA Фото: Facebook/MinInfra.UA Фото: Facebook/MinInfra.UA Фото: Facebook/MinInfra.UA Фото: Facebook/MinInfra.UA

Однако сейчас через него пропускаются именно пустые грузовики с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны. Вместе с тем пограничники подчеркивают, что в "Нижанковичах" не могут пересекать границу пустые цистерны, предназначенные для перевозки опасных грузов, в том числе горюче-смазочных материалов.