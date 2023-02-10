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На границе Украины с Румынией заработал пункт пропуска "Дяковцы" (ФОТО)
Новый международный автомобильный пункт пропуска на румынской границе "Дьяковцы-Раковец" 10 февраля начал свою работу.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого областного совета.
Отмечается, что сначала здесь будут пропускать пустые грузовики и цистерны, а затем он станет доступен круглосуточно для пешеходного, автомобильного (включая автобусы), кроме грузового, сообщения.
Кроме самого места пересечения границы, важно наличие качественных подъездных путей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Этот пропускной пункт вместе с Красноильским начали возводить еще в 2015 году. Однако, в силу разных обстоятельств, завершить их строительство в запланированные сроки не удавалось. В 2021 году депутаты областного совета инициировали возобновление работ по его сооружению. И вот сегодня благодаря совместным усилиям областной власти и правительства, мы имеем еще один международный переход. Он значительно облегчит жизнь жителей соседних населенных пунктов и станет полезен не только нашей области, но и стране", - отмечает председатель Черновицкого областного совета Алексей Бойко.
По его словам, Черновицкая область давно нуждалась в увеличении количества пунктов пропуска, ведь имеет наибольшую протяженность рубежа с Румынией.
Часто люди, чтобы попасть на другую сторону границы, вынуждены были преодолевать значительные расстояния. С началом полномасштабного вторжения потребность в дополнительных пунктах пересечения стала еще больше.
Единый международный пункт пропуска "Порубное" не мог качественно обслужить большое количество беженцев в марте-апреле того года и поток автомобилей, везущих гуманитарные и другие важные грузы в Украину и за границу.
Напомним, в апреле 2022 года Кабинет министров одобрил открытие после реконструкции пунктов пропуска "Дяковцы - Раковец" и "Красноильск - Викову де Сус", ранее работавших как местные пункты пропуска, но из-за остановленной реконструкции не действовали уже несколько лет.
В Министерстве инфраструктуры обещали запустить оба КПП на границе с Румынией уже в июле, однако этого так и не произошло. Только 10 ноября 2022 года после полной перестройки был открыт пункт пропуска "Красноильск", но КПП "Дяковцы" тогда еще не был готов.