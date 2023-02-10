На границе Украины с Румынией заработал пункт пропуска "Дяковцы" (ФОТО)

Новый международный автомобильный пункт пропуска на румынской границе "Дьяковцы-Раковец" 10 февраля начал свою работу.

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Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого областного совета.

Отмечается, что сначала здесь будут пропускать пустые грузовики и цистерны, а затем он станет доступен круглосуточно для пешеходного, автомобильного (включая автобусы), кроме грузового, сообщения.

Кроме самого места пересечения границы, важно наличие качественных подъездных путей.

"Этот пропускной пункт вместе с Красноильским начали возводить еще в 2015 году. Однако, в силу разных обстоятельств, завершить их строительство в запланированные сроки не удавалось. В 2021 году депутаты областного совета инициировали возобновление работ по его сооружению. И вот сегодня благодаря совместным усилиям областной власти и правительства, мы имеем еще один международный переход. Он значительно облегчит жизнь жителей соседних населенных пунктов и станет полезен не только нашей области, но и стране", - отмечает председатель Черновицкого областного совета Алексей Бойко.

По его словам, Черновицкая область давно нуждалась в увеличении количества пунктов пропуска, ведь имеет наибольшую протяженность рубежа с Румынией.

Часто люди, чтобы попасть на другую сторону границы, вынуждены были преодолевать значительные расстояния. С началом полномасштабного вторжения потребность в дополнительных пунктах пересечения стала еще больше.

Единый международный пункт пропуска "Порубное" не мог качественно обслужить большое количество беженцев в марте-апреле того года и поток автомобилей, везущих гуманитарные и другие важные грузы в Украину и за границу.

Напомним, в апреле 2022 года Кабинет министров одобрил открытие после реконструкции пунктов пропуска "Дяковцы - Раковец" и "Красноильск - Викову де Сус", ранее работавших как местные пункты пропуска, но из-за остановленной реконструкции не действовали уже несколько лет.

В Министерстве инфраструктуры обещали запустить оба КПП на границе с Румынией уже в июле, однако этого так и не произошло. Только 10 ноября 2022 года после полной перестройки был открыт пункт пропуска "Красноильск", но КПП "Дяковцы" тогда еще не был готов.