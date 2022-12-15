Дорогу к КПП "Красноильск" на румынской границе сделали бетонной

Почти 28 км дороги Т-26-08 Сторожинец – пункт пропуска "Красноильск", являющейся логистическим и экономически важным маршрутом, соединяющим Украину с Румынией, теперь имеют новое покрытие. Об этом сообщают в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

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В частности, на 7-километровом участке обустроено прочное цементно-бетонное покрытие, а еще 20 км дороги – в асфальтобетоне. Это первая "бетонка" в Черновицкой области. Таким образом, обустройство нового покрытия позволяет открыть полноценное движение в направлении границы.

Как уточняют в Службе автодорог в Черновицкой области, основа дорожного покрытия была укреплена методом холодной регенерации, а также устроен выравнивающий слой асфальтобетона на участке в 19,5 км.

Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона устроен на 4,1 км; а обочина укреплена на участке 18 км. Также заменены 78 железобетонных труб на примыканиях; устроено новое покрытие на 120 примыканиях и отремонтирован мост в селе Чудей.

Фото: Facebook/MinInfra.UA Фото: Facebook/MinInfra.UA Фото: Facebook/MinInfra.UA Фото: САД в Черновицкой области Фото: САД в Черновицкой области Фото: САД в Черновицкой области Фото: САД в Черновицкой области

В настоящее время продолжается ремонт моста в городе Сторожинец. Правая часть этого сооружения уже восстановлена, в работе – левый проезд. На нем уже полностью завершены бетонировочные работы, а также гидроизоляция. Мостовики обустраивают тротуарную часть, устанавливают новое барьерное и перильное ограждение. Кроме того, начали обустраивать асфальтобетонное покрытие и на левой полосе сооружения.

Одновременно с ремонтом моста на дороге Т-26-08 выполняются работы по углублению кюветов, устройству примыканий и укреплению обочин. Отмечается, что подрядная организация "Дорожно-строительное управление-77" будет работать, пока позволит погода. Движение автотранспорта осуществляется в реверсивном режиме.

Напомним, что еще недавно на границе с Румынией был только один пункт пропуска для грузового автотранспорта – "Порубное – Сирет", который был чрезвычайно загружен, поскольку находится на маршруте в порты на юге Европы. 10 ноября после полной перестройки был открыт пункт пропуска "Красноильск - Викову де Сус", ранее бывший местным пунктом пропуска и не работавший несколько лет.