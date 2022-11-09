Украина и Румыния восстанавливают железнодорожное сообщение на участке Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй. "Укрзализныця" уже осуществила первый пробный заезд по данному направлению. Вскоре маршрут будет функционировать в полноценном режиме.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что 8 ноября Укрзализныця осуществила первый пробный заезд на восстановленном участке Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй (Румыния).

"Марморосский экспресс" на границе между Украиной и Румынией ожидается уже в начале декабря. Маршрутом будет курсировать построенный в Украине комфортабельный региональный поезд ДПКр-3", - отмечают в УЗ.

Чистое время в пути (без учета таможенных процедур) от Рахова, который превратится в еще один транспортный хаб Закарпатья, в румынскую Вали-Вишеулуй составляет около 40 минут живописной горной долиной.

Пограничный и таможенный контроль будет производиться на борту поезда при посадке.

"Укрзализныця" планирует выполнять два рейса в день с возможностью пересадки пассажиров на поезда румынской железной дороги CFR.

От Вали-Вишеулуй ежедневно курсируют поезда до станций Сигет, Клуж и Бухарест.

"Раньше Укрзализныця" открыла на границе с Румынией два участка: Рахов - Берлебаш - госграницу и Тересва - госграницу. Их открытие позволит отправлять на нем дополнительные 6 пар грузовых поездов в день.