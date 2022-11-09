На границе с Румынией заработает новый пункт пропуска

Новый международный автомобильный пункт пропуска "Красноильск – Викову де Сус" на украинско-румынской границе заработает уже на этой неделе. Проезд будет разрешен для легковых автомобилей и пустых грузовиков.

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Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Этот пункт пропуска должен разгрузить единственный действующий пункт пропуска на украинско-румынской границе "Порубное – Сирет".

"Пункт пропуска "Порубное - Сирет" сейчас – один из самых загруженных. Дорога в европейские порты идет именно через этот пункт пропуска и он важен для украинских экспортеров и для грузового транспорта нет альтернативы проезду из Украины в Румынию. Другие пункты пропуска на украинско-румынском участке границы не предназначены для проезда грузовиков. Кстати, "Красноильск - Викову де Сус" изначально также проектировался как пункт пропуска для пешеходов и легкового транспорта", - отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, совместно с румынскими коллегами было принято решение, что "Красноильск" будет работать для проезда грузовиков. Сначала будет производиться пропуск только пустых грузовых транспортных средств. Следующим этапом станет разрешение на проезд грузовиков с экспортными товарами. Это станет возможным после завершения работ румынской стороны.

В настоящее время завершен капитальный ремонт более 7 километров дороги, обустроена территория МАПП и рабочие места для представителей всех служб, смонтирована система освещения и система связи, установлено оборудование, необходимое для функционирования пункта пропуска.

Договоренность о возведении пункта пропуска "Красноильск – Викова де Сус" была достигнута еще в 2015 году. Фактически же строительство проходило в этом году в рамках проекта "Открытая граница", который был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой.

В рамках этого же проекта Украина планирует строительство уже существующей автомобильной пограничной инфраструктуры для увеличения пропускной способности границы в направлении "Украина – ЕС".

Напомним, завершаются работы по обустройству участка дороги Нижанковичи – Дрогобыч – Стрый, ведущей к новому пункту пропуска "Нижанковичи – Мальховице " на границе Украины и Польши.