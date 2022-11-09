На кордоні з Румунією почне працювати новий пункт пропуску

Новий міжнародний автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" на українсько-румунському кордоні почне працювати вже цього тижня. Проїзд буде дозволений для легкових автомобілів і порожніх вантажівок.

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Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що цей пункт пропуску має розвантажити єдиний діючий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні "Порубне – Сірет".

"Пункт пропуску "Порубне - Сірет" нині – один із найбільш завантажених. Дорога до європейських портів йде саме через цей пункт пропуску і він надважливий для українських експортерів і для вантажного транспорту немає альтернативи проїзду з України до Румунії. Інші пункти пропуску на українсько-румунській ділянці кордону не призначені для проїзду вантажівок. До речі, "Красноїльск – Вікову де Сус" від початку також проєктувався як пункт пропуску для пішоходів і легкового транспорту", - зазначив – міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, спільно з румунськими колегами було прийняте рішення, що "Красноїльськ" працюватиме для проїзду вантажівок. Спершу буде здійснюватись пропуск лише порожніх вантажних транспортних засобів. Наступним етапом стане дозвіл на проїзд вантажівок з експортними товарами. Це стане можливим після завершення робіт з румунського боку.

Наразі завершено капітальний ремонт понад 7 кілометрів дороги, облаштована територія МАПП та робочі місця для представників всіх служб, змонтована система освітлення та система зв’язку, встановлене обладнання необхідне для функціонування пункту пропуску.

Домовленість про зведення пункту пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" було досягнуто ще 2015 року. Фактично ж будівництво відбувалось цього року в рамках проекту "Відкритий кордон" який був ініційований президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

В рамках цього ж проекту Україна планує розбудову вже існуючої автомобільної прикордонної інфраструктури для збільшення пропускної здатності кордону в напрямку "Україна – ЄС".

Нагадаємо, завершуються роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, яка веде до нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на кордоні України та Польщі.