У Київській області виставили на продаж діюче агропідприємство, яке обробляє близько 2,7 тис. га землі та має власну інфраструктуру для зберігання й сушіння зерна. До пропозиції також входять парк сільськогосподарської техніки та виробнича база. Власник оцінює 100% бізнесу в $6,25 млн.

Як пише Dilo, про це інформує Inventure.

За інформацією продавця, господарство має налагоджений цикл виробництва — від обробітку ґрунту та посіву до збирання, сушіння і зберігання врожаю. Основний масив земель зосереджений навколо виробничої бази. Така конфігурація, як зазначається в оголошенні, дає змогу скоротити логістичні витрати та ефективніше використовувати сільськогосподарську техніку.

Земельний банк і спеціалізація господарства

Земельний банк підприємства становить близько 2700 га. Переважна частина ділянок перебуває в довгостроковій оренді із середнім строком понад сім років. За характеристиками, наведеними в пропозиції, ґрунти переважно чорноземні.

Господарство вирощує п'ять основних культур: кукурудзу, соняшник, пшеницю, ріпак і сою. Середня врожайність за 2021–2025 роки, за даними продавця, становила 9,5 т/га для кукурудзи, 3,4 т/га — для соняшнику, 6,3 т/га — для пшениці, 4 т/га — для ріпаку та 2,4 т/га — для сої.

У компанії пов'язують такі результати з якістю земельного фонду, застосуванням сучасних технологій обробітку, технічним оснащенням і досвідом управління агровиробництвом.

Власна інфраструктура для зберігання зерна

До складу активу входить виробнича база з обладнанням для приймання, очищення, сушіння та зберігання врожаю. Потужність одночасного зберігання зерна становить до 10 тис. тонн, а зерносушильний комплекс здатний обробляти до 500 тонн на добу.

Площа зернових складів сягає приблизно 4,5 тис. кв. м. На території також розташовані допоміжні будівлі, необхідні для роботи підприємства.

Власні потужності дають змогу господарству не залежати повністю від сторонньої інфраструктури під час післязбиральної обробки та зберігання продукції. Для потенційного покупця це означає можливість придбати не лише земельний банк, а й готову виробничу систему.

Яка техніка входить до пропозиції

Ще одна складова агробізнесу - парк сільськогосподарської техніки міжнародних виробників. Серед обладнання, зазначеного в оголошенні, - зернозбиральні комбайни CLAAS LEXION і трактори John Deere.

Також підприємство використовує посівну та ґрунтообробну техніку HORSCH Maestro, Väderstad, Kinze, Amazone і Pöttinger. За оцінкою продавця, вартість технічного парку становить $1,2 млн.

Скільки коштує агробізнес

Власник пропонує придбати 100% підприємства за $6,25 млн. Найбільшу частину заявленої вартості становить земельний банк - $4,59 млн. У розрахунку використано оцінку $1700 за гектар.

Сільськогосподарську техніку оцінили в $1,2 млн, а нерухомість - у $450 тис. Отже, основну цінність пропозиції формують земельний ресурс і виробничі активи, які дають змогу продовжувати господарську діяльність без створення інфраструктури з нуля.

Водночас земельний банк переважно сформований за рахунок орендованих ділянок. Тому йдеться про придбання агропідприємства з правами користування землею, а не про купівлю 2700 га у власність.

Пропозиція орієнтована на інвестора, який хоче зайти в аграрний сектор або розширити наявний бізнес за рахунок готового виробничого комплексу. До його складу входять земельний банк, зерносховище, сушильні потужності, складські приміщення та техніка.

Нагадаэмо, від початку 2026 року в Україні продали понад 85,8 тис. земельних ділянок загальною площею 233 тис. га. Середня ціна гектара сягнула 70,2 тис. грн, але для юридичних осіб вона була значно вищою, ніж для фізичних.