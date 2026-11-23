Українські сільськогосподарські підприємства можуть зіткнутися з першими банкрутствами вже навесні 2027 року через скорочення експорту, падіння внутрішніх цін на зерно та обмежений доступ до кредитування. Фінансові резерви, які дозволяли аграріям працювати в умовах війни, поступово вичерпуються.

Про це інформує Dilo з посиланням на Bloomberg, якому про ризики для агросектору розповів генеральний директор компанії "Нібулон" Андрій Вадатурський.

За словами Вадатурського, через російські атаки на чорноморську інфраструктуру українські виробники не можуть своєчасно продавати вирощену продукцію. Непродані запаси зерна накопичуються, що тисне на закупівельні ціни всередині країни.

Водночас зростають витрати на пальне та добрива, а банки стають менш охочими кредитувати сільськогосподарські підприємства.

Вадатурський прогнозує, що за збереження нинішніх умов перші банкрутства можуть розпочатися вже навесні.

Український агросектор може втратити $4,6 млрд експортних надходжень

За даними Національного банку України, експорт сільськогосподарських культур цього сезону скоротився приблизно на третину.

Очікується, що через обмеження поставок аграрний сектор може недоотримати близько $4,6 млрд експортної виручки у другій половині 2026 року.

Проблеми з продажем зерна особливо болісні для виробників, оскільки кошти від реалізації врожаю необхідні для закупівлі ресурсів, обслуговування кредитів і підготовки наступного посівного сезону.

За словами Вадатурського, скорочення доходів призведе до зменшення інвестицій у сільське господарство, що може негативно вплинути на майбутні врожаї.

Як війна вплинула на роботу "Нібулона"

Компанія "Нібулон", яка входить до п'ятірки найбільших експортерів зерна в Україні, також зазнала значних втрат через російське вторгнення.

До повномасштабної війни компанія експортувала близько 350 тис. тонн зерна щомісяця. Нині через логістичні обмеження обсяги скоротилися до 150–200 тис. тонн.

Таким чином, нинішній щомісячний експорт компанії приблизно на 43–57% нижчий за довоєнний рівень.

За словами Вадатурського, станом на 31 грудня 2025 року збитки "Нібулона" від війни, згідно з незалежною оцінкою, становили близько $573 млн.

Однією з головних проблем залишається блокування Миколаївського портового вузла, через який компанія раніше транспортувала значні обсяги зерна.

Кінбурнська коса, що контролює доступ до Дніпровсько-Бузького лиману, залишається окупованою Росією. Це унеможливлює повернення до довоєнної логістичної моделі.

У 2025/2026 маркетинговому році компанія отримала близько $18 млн EBITDA — прибутку до вирахування відсотків, податків та амортизації.

Водночас, за оцінкою Вадатурського, цього показника може бути недостатньо для обслуговування довоєнної заборгованості перед кредиторами.

Чому аграріям дедалі важче отримувати кредити

Додатковою проблемою для агробізнесу стало страхування активів від воєнних ризиків.

Через розташування виробничих і логістичних потужностей у небезпечних регіонах компаніям складно застрахувати майно. Водночас банки неохоче приймають активи з високим ризиком пошкодження як заставу за кредитами.

Підприємства також змушені додатково витрачати кошти на генератори, укриття та підтримку роботи інфраструктури в умовах війни.

У результаті аграрії одночасно стикаються зі скороченням доходів, зростанням витрат і погіршенням доступу до фінансування.

За словами Вадатурського, тривале збереження таких умов може призвести не лише до банкрутств окремих підприємств, а й до скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції в наступному році.

Нагадаємо, раніше Dilo повідомляло про ризик накопичення рекордних запасів зерна в Україні. За прогнозом Українського клубу аграрного бізнесу, до кінця 2026/2027 маркетингового року залишки пшениці, кукурудзи та ячменю можуть зрости втричі — до 32,7 млн тонн. Причиною є очікуване скорочення експорту, що посилюватиме тиск на внутрішні ціни.