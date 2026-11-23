Украинские сельскохозяйственные предприятия могут столкнуться с первыми банкротствами уже весной 2027 года из-за сокращения экспорта, падения внутренних цен на зерно и ограниченного доступа к кредитованию. Финансовые резервы, позволявшие аграриям работать в условиях войны, постепенно иссякают.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Bloomberg, которому о рисках для агросектора рассказал генеральный директор компании "Нибулон" Андрей Вадатурский.

По словам Вадатурского, из-за российских атак на черноморскую инфраструктуру украинские производители не могут своевременно продавать выращенную продукцию. Непроданные запасы зерна накапливаются, что давит на закупочные цены внутри страны.

В то же время, растут расходы на горючее и удобрения, а банки становятся менее желающими кредитовать сельскохозяйственные предприятия.

Вадатурский прогнозирует, что при сохранении нынешних условий первые банкротства могут начаться уже весной.

Украинский агросектор может потерять $4,6 млрд экспортных поступлений

По данным Национального банка Украины, экспорт сельскохозяйственных культур в этом сезоне сократился примерно на треть.

Ожидается, что из-за ограничения поставок аграрный сектор может недополучить около $4,6 млрд. экспортной выручки во второй половине 2026 года.

Проблемы с продажей зерна особенно болезненны для производителей, поскольку средства от реализации урожая необходимы для закупки ресурсов, обслуживания кредитов и подготовки следующего посевного сезона.

По словам Вадатурского, сокращение доходов приведет к уменьшению инвестиций в сельское хозяйство, что может негативно отразиться на будущих урожаях.

Как война повлияла на работу "Нибулона"

Компания "Нибулон", которая входит в пятерку крупнейших экспортеров зерна в Украине, также понесла значительные потери из-за российского вторжения.

До полномасштабной войны компания экспортировала около 350 тыс. тонн ежемесячно. В настоящее время из-за логистических ограничений объемы сократились до 150–200 тыс. тонн.

Таким образом, нынешний ежемесячный экспорт компании примерно на 43–57% ниже довоенного уровня.

По словам Вадатурского, по состоянию на 31 декабря 2025 года ущерб "Нибулона" от войны, согласно независимой оценке, составил около $573 млн.

Одной из главных проблем остается блокировка Николаевского портового узла, по которому компания ранее транспортировала значительные объемы зерна.

Кинбурнская коса, контролирующая доступ к Днепровско-Бугскому лиману, остается оккупированной Россией. Это делает невозможным возврат к довоенной логистической модели.

В 2025/2026 маркетинговом году компания получила около $18 млн EBITDA – прибыли к вычету процентов, налогов и амортизации.

В то же время, по оценке Вадатурского этого показателя может быть недостаточно для обслуживания довоенной задолженности перед кредиторами.

Почему аграриям все труднее получать кредиты

Дополнительной проблемой для агробизнеса стало страхование активов военных рисков.

Из-за расположения производственных и логистических мощностей в опасных регионах компаниям сложно застраховать имущество. В то же время, банки неохотно принимают активы с высоким риском повреждения как залог по кредитам.

Предприятия также вынуждены дополнительно тратить средства на генераторы, укрытие и поддержку работы инфраструктуры в условиях войны.

В результате аграрии одновременно сталкиваются с сокращением доходов, ростом расходов и ухудшением доступа к финансированию.

По словам Вадатурского, длительное сохранение таких условий может привести не только к банкротствам отдельных предприятий, но и сокращению объемов производства сельскохозяйственной продукции в следующем году.

Напомним, ранее Dilo сообщало о риске накопления рекордных запасов зерна в Украине. По прогнозу Украинского клуба аграрного бизнеса, к концу 2026/2027 маркетингового года остатки пшеницы, кукурузы и ячменя могут возрасти втрое — до 32,7 млн. тонн. Причиной является ожидаемое сокращение экспорта, что будет усиливать давление на внутренние цены.