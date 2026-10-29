Аграрный сектор рискует остаться без денег: ущерб может достичь $5 млрд

Из-за ограниченного экспорта аграрии в Украине теряют оборотные средства, необходимые для финансирования следующего производственного цикла. Если ситуация с экспортной логистикой не улучшится, в 2027 году сектор может столкнуться с убытками и сокращением посевных площадей.

Как сообщает Dilo, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами.

В начале маркетингового года запас оборотных средств оценивался примерно в $250 на гектар или около $5 млрд в целом. По состоянию на 1 октября – около $100 на гектар, или $2 млрд, заявил Высоцкий.

Сокращение финансирования резерва связано с ограниченными возможностями экспорта сельскохозяйственной продукции, в то время как затраты на производство остаются обязательными.

Для оценки оборотных средств используют показатель около 20 млн. гектаров зерновых и масличных культур. По расчетам министра, в начале маркетингового года это соответствовало примерно $5 млрд финансового ресурса, доступного для финансирования производственных нужд.

Аграрный сектор может завершить год с нулевой рентабельностью

По прогнозу Высоцкого, по итогам 2026 года рентабельность растениеводства может приблизиться к нулю. Это означает, что имеющихся поступлений будет хватать преимущественно для покрытия текущих расходов без формирования значительного финансового резерва.

До конца года аграрии будут продолжать нести расходы на уборку урожая, обработку почвы, горючее и другие производственные нужды. Возможности финансирования этих работ зависят от поступлений от реализации продукции и ситуации с экспортом.

В начале маркетингового года аграрии имели определенный запас оборотных средств, однако при ограниченном экспорте этот ресурс постепенно исчерпывается.

В 2027 году аграрии могут сократить расходы на удобрения и посевные площади.

Последующая ситуация в растениеводстве будет зависеть от возможностей экспорта. По словам Высоцкого, в первом полугодии 2027 года возможны два сценария развития событий.

Если экспорт увеличится, аграрии могут полноценно финансировать производство, вносить необходимое количество удобрений и других ресурсов и засевать доступные площади.

Если экспортные возможности не улучшатся, производители будут вынуждены переходить на минимальные технологии выращивания. В частности, речь может идти о сокращении использования удобрений на 30-40% по сравнению с текущим годом, применении доступных средств защиты растений и семян, а также уменьшении посевных площадей.

При неблагоприятном сценарии площади могут сократиться не менее 1 млн гектаров.

Он также отметил, что длительное использование минимальных технологий может усугубить финансовое состояние производителей в следующих сезонах. Если аграрии войдут в новый маркетинговый год без запаса оборотных средств, то возможности финансировать следующий производственный цикл будут ограничены.

Убытки агросектора могут достичь $5 млрд.

Если ситуация с экспортом не улучшится, в 2027 году аграрный сектор может столкнуться со значительными убытками. Предварительная оценка потенциальных потерь составляет не менее $5 млрд.

Этот показатель соотносится с объемом оборотных средств, которые имели аграрии в начале маркетингового года и которые, по оценке должностного лица, могли быть использованы для финансирования производственных затрат.

Прогноз остается зависимым от дальнейшей динамики экспорта и доступности финансовых ресурсов для производителей.

Стабильный экспорт и государственная поддержка остаются ключевыми факторами

Для сохранения производственного потенциала агросектора важно обеспечить аграриям возможность реализовать урожай и получать денежные средства для последующего производственного цикла.

Одним из приоритетов остается использование доступных логистических возможностей для экспорта. В частности, был введен приоритет для перевозки растительных масел. Механизм только заработал, поэтому его полный эффект можно будет оценить по результатам ноября.

Еще одним направлением есть государственная поддержка. В уже прошедшем первое чтение проекте Государственного бюджета на 2027 год для агросектора предусмотрено около 5,5 млрд грн.

Из-за ограничения работы портов Большой Одессы Украина может не успеть экспортировать около 20 млн. тонн зерна до конца года. Альтернативные маршруты способны перевозить 24–30 млн. тонн в год, тогда как запланированный экспорт составляет около 50 млн. тонн.