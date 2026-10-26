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Украина может не успеть вывезти все зерно на экспорт: под риском около 20 млн тонн

зерно
Украина может перенести на следующий год экспорт около 20 млн. тонн зерна / Depositphotos

Из-за ограничения работы портов Большой Одессы Украина может не успеть экспортировать около 20 млн. тонн зерна до конца года. Альтернативные маршруты способны перевозить 24–30 млн. тонн в год, тогда как запланированный экспорт составляет около 50 млн. тонн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает RAIL.insider.

По словам заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы "Укрзализныци" Валерия Ткачева, без портов Большой Одессы железная дорога может доставлять в западные пограничные переходы до 1,1 млн тонн зерна в месяц, а в дунайские порты еще до 500 тыс. тонн. Автотранспорт может перевозить дополнительно около 500 тысяч тонн.

Общая пропускная способность этих маршрутов составляет 2–2,5 млн. тонн в месяц, или 24–30 млн. тонн в год. В то же время экспорт зерна в этом году оценивается примерно в 50 млн тонн. За девять месяцев по железной дороге на экспорт перевезли 18,8 млн тонн зерна.

представитель УЗ отметил, что государственные органы ищут способы увеличить пропускную способность. В частности, обсуждали возможность расширения экспорта через Венгрию.

Ограничения влияют также на руду и металл

Проблемы с морской логистикой отражаются и на экспорте железной руды. Ранее около половины ее объемов направлялось в Европу, а остальное в Китай. Перевозки через порты Румынии и Польши могут быть экономически невыгодными из-за дополнительных расходов. Цена руды составляет $95–103 за тонну.

Экспорт металлопродукции по железной дороге достигает 7–8 млн тонн. Для него логистических ограничений меньше, однако украинские производители сталкиваются с конкуренцией и европейским механизмом углеродной корректировки импорта CBAM.

Ткачев назвал аграрную и металлургическую отрасли одними из наиболее подверженных нынешним ограничениям .

Напомним, что Украина ведет переговоры с Польшей и Словакией о переносе таможенных проверок грузовиков с зерном на территорию стран ЕС.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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