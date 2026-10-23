Из-за атак РФ Украина хочет изменить правила проверки грузовиков с зерном: что известно

Украина ведет переговоры с Польшей и Словакией о переносе таможенных поверок грузовиков с зерном на территорию стран ЕС. Инициатива должна повысить безопасность перевозок на фоне российских атак дронов на транспорт у украинской границы.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Financial Times.

Почему Украина хочет изменить таможенный контроль

По данным издания, в последние недели российские беспилотники регулярно атакуют грузовики с украинской аграрной продукцией, которые стоят в очередях на пограничных переходах со странами ЕС.

Чтобы снизить риски для водителей и грузов, Киев предлагает проводить таможенные проверки уже на территории соседних государств. Соответствующие переговоры продолжаются с Польшей и Словакией.

Как изменилась логистика

Из-за российских ударов Украина вынуждена активнее использовать автомобильные, железнодорожные и речные маршруты для экспорта продукции через Европейский Союз.

В то же время, скопление грузовиков на пограничных переходах создает дополнительные риски для транспортной логистики и стабильности поставок украинского зерна на внешние рынки.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что общие пограничные пункты контроля с Молдовой уже созданы. Теперь Киев стремится распространить этот механизм на других соседей, в частности, Польшу.

Спикер МИД Георгий Тихий пояснил, что инициатива связана с изменением ситуации безопасности. По его словам, Россия целенаправленно атакует пограничную инфраструктуру, пытаясь нарушить логистику и транспортное сообщение.

Украинская сторона заинтересована в том, чтобы как можно быстрее достичь договоренностей с Польшей.

Какую роль играет Еврокомиссия

Европейская комиссия также присоединилась к работе по упрощению пограничных процедур. В частности, в ведомстве заявили о помощи Молдове в переносе всех таможенных проверок на ее сторону границы.

Если переговоры с другими соседними странами завершатся успешно, Украина сможет организовать более безопасное прохождение грузовиков и уменьшить их пребывание в очередях на украинской территории.

Ранее сообщалось, что Молдова обсуждает с Украиной возможность перенесения украинских контрольно-пропускных пунктов на молдавскую территорию. Инициатива связана с рисками безопасности из-за войны и российских атак вблизи общей границы.