Через атаки РФ Україна хоче змінити правила перевірки вантажівок із зерном: що відомо

Україна веде переговори з Польщею та Словаччиною про перенесення митних перевірок вантажівок із зерном на територію країн ЄС. Ініціатива має підвищити безпеку перевезень на тлі російських атак дронів на транспорт біля українського кордону.

Як пише Dilo, про це повідомляє Financial Times.

Чому Україна хоче змінити митний контроль

За даними видання, останніми тижнями російські безпілотники регулярно атакують вантажівки з українською аграрною продукцією, які стоять у чергах на прикордонних переходах із країнами ЄС.

Щоб зменшити ризики для водіїв і вантажів, Київ пропонує проводити митні перевірки вже на території сусідніх держав. Наразі відповідні переговори тривають із Польщею та Словаччиною.

Як змінилася логістика

Через російські удари Україна змушена активніше використовувати автомобільні, залізничні та річкові маршрути для експорту продукції через Європейський Союз.

Водночас скупчення вантажівок на прикордонних переходах створює додаткові ризики для транспортної логістики та стабільності постачання українського зерна на зовнішні ринки.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що спільні прикордонні пункти контролю з Молдовою вже створені. Тепер Київ прагне поширити цей механізм на інших сусідів, зокрема Польщу.

Речник МЗС Георгій Тихий пояснив, що ініціатива пов’язана зі зміною безпекової ситуації. За його словами, Росія цілеспрямовано атакує прикордонну інфраструктуру, намагаючись порушити логістику та транспортне сполучення.

Українська сторона зацікавлена в тому, щоб якнайшвидше досягти домовленостей із Польщею.

Яку роль відіграє Єврокомісія

Європейська комісія також долучилася до роботи над спрощенням прикордонних процедур. Зокрема, у відомстві заявили про допомогу Молдові в перенесенні всіх митних перевірок на її бік кордону.

Якщо переговори з іншими сусідніми країнами завершаться успішно, Україна зможе організувати безпечніше проходження вантажівок і зменшити їхнє перебування в чергах на українській території.

Раніше повідомлялось, що Молдова обговорює з Україною можливість перенесення українських контрольно-пропускних пунктів на молдовську територію. Ініціатива пов’язана з безпековими ризиками через війну та російські атаки поблизу спільного кордону.