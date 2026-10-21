Молдова хоче перенести українські пункти пропуску на свою територію

Молдова обговорює з Україною можливість перенесення українських контрольно-пропускних пунктів на молдовську територію. Ініціатива пов’язана з безпековими ризиками через війну та російські атаки поблизу спільного кордону.

Як пише Dilo, про це інформує Newsmaker.

КПП можуть перенести до Молдови

Через регулярні російські удари по прикордонних районах України Молдова вже відкликала своїх прикордонників і митників із чотирьох пунктів пропуску, розташованих на українській території.

Наразі Кишинів веде переговори з Києвом щодо зміни організації прикордонного контролю. Зокрема, сторони розглядають можливість роботи українських прикордонників на території Молдови, де вони зможуть здійснювати спільний контроль разом із молдовськими колегами.

Очікується, що такий формат роботи пунктів пропуску дасть змогу знизити ризики для персоналу та забезпечити контроль на кордоні в умовах російських атак. Водночас остаточне рішення щодо перенесення українських КПП наразі не оголошено.

Нагадаємо, біля КПП впав снаряд, який відрикошетив від землі та влучив у рейсовий автобус. Унаслідок інциденту постраждав співробітник молдовської прикордонної поліції. Роботу пункту пропуску тимчасово призупиняли. Інцидент стався на тлі російських атак по українській інфраструктурі.