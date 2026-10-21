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Молдова хочет перенести украинские пункты пропуска на свою территорию

пункт
Молдова ведет переговоры с Украиной о совместном контроле на границе

Молдова обсуждает с Украиной возможность перенесения украинских контрольно-пропускных пунктов на молдавскую территорию. Инициатива связана с рисками безопасности из-за войны и российских атак вблизи общей границы.

Как пишет Dilo, об этом информирует Newsmaker.

КПП могут перенести в Молдову

Из-за регулярных российских ударов по приграничным районам Украины Молдова уже отозвала своих пограничников и таможенников из четырех пунктов пропуска, расположенных на украинской территории.

В настоящее время Кишинев ведет переговоры с Киевом об изменении организации пограничного контроля. В частности, стороны рассматривают возможность работы украинских пограничников на территории Молдовы, где они смогут осуществлять совместный контроль с молдавскими коллегами.

Ожидается, что такой формат работы пунктов пропуска позволит снизить риск для персонала и обеспечить контроль на границе в условиях российских атак. В то же время, окончательное решение о переносе украинских КПП пока не объявлено.

Напомним, возле КПП упал снаряд, отрыкошетивший от земли и попавший в рейсовый автобус. В результате инцидента пострадал сотрудник молдавской пограничной полиции. Работу пункта пропуска временно приостанавливали. Инцидент произошел на фоне российских атак по украинской инфраструктуре.

Автор:
Ольга Опенько

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