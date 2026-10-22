В Украине посевы кукурузы могут сократиться вдвое, а пшеницы почти на 20% — министр

В Украине ожидается сокращение посевных площадей под кукурузой и пшеницей на фоне переориентации аграриев на масличные культуры. Площади под пшеницей могут уменьшиться с 5,1 млн до 4-4,2 млн га, а под кукурузой – сократиться вдвое.

Как сообщает Dilo, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами.

В настоящее время шесть основных зерновых и масличных культур – пшеница, ячмень, кукуруза, соя, рапс и подсолнечник, занимают около 20 млн га.

По оценке Минагрополитики, уменьшение площади будет происходить под зерновыми культурами.

Одной из культур, посевы которой могут существенно снизиться, является пшеница. Ожидаемое сокращение на 15-17%, о котором свидетельствовали результаты опроса аграриев, отвечает текущим тенденциям, отметил министр.

Если в этом году общая площадь посевов озимой и яровой пшеницы составляла около 5,1 млн. га, озимой было 5 млн. га, то посевные площади прогнозируются на уровне 4-4,2 млн. га. Это означает снижение ориентировочно на 17%, считает Высоцкий.

В то же время площади под ячменем, по прогнозу, останутся практически неизменными – на уровне около 1,5 млн га. Существенного увеличения посевов этой культуры не ожидается.

Кукуруза может потерять больше всего площадей

Наиболее ощутимое сокращение среди основных культур может прийтись на кукурузу. По оценкам Высоцкого, площади под ней могут уменьшиться вдвое.

Аграрии, вероятно, переориентируются на масличные культуры, прежде всего сою и подсолнечник.

Такое изменение структуры посевов будет происходить на фоне общего сокращения площадей под зерновыми.

Площади под рапсом останутся стабильными

Посевы рапса в текущем году практически соответствуют показателям предыдущего года и составляют около 1,3 млн га, отметил министр.

Также не исключено, что аграрии дополнительно засеют около 200 тыс. га ярового рапса. Однако ожидать существенного увеличения общих площадей под этой культурой нет оснований.

Таким образом, основной тенденцией следующей посевной кампании может стать перераспределение площадей от зерновых до масличных культур, причем наибольшие изменения прогнозируются для кукурузы и пшеницы.

Причина сокращения посевных площадей в Украине

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка заявлял ранее, что стоимость удобрений для кукурузы и подсолнечника в 2026 году выросла на 27% и для пшеницы на 29%. Стоимость горючего выросла примерно на 45% на каждом литре в зависимости от культуры, затрат на гектаре и модели производства.

Особенно пострадал импорт фосфорных и комплексных удобрений (TSP, NPS, NPKS), идущих по морю, тогда как отечественный карбамид, селитра и КАС логистическую премию ощущают значительно меньше.

Дмитрий Линник , эксперт в области транспорта и логистики с многолетним опытом работы на руководящих должностях в логистических и аграрных компаниях, обратил внимание на еще один критический маркер – топливный.

"Рост цена на автомобильные перевозки, но здесь не только фактор повышенного спроса, который подпитывает уборочная кампания, но и цены на дизель, которые бьют все рекорды и уже достигли 100 грн/л на стелле", - сказал Линник.

Все это вынуждает агрохолдинги радикально пересматривать структуру клина под весеннюю посевную.

Наиболее уязвимы зерновые культуры с относительно низкой ценой реализации и высокой логистической составляющей. В первую очередь это ячмень и частично пшеница.

Экономику кукурузы сильно подкашивают высокие затраты на энергоносители для сушки и хранения, поэтому она под угрозой сокращения.

В то же время, часть этих площадей может перейти под подсолнечник и сою.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявлял, что в 2027 году урожай зерновых и масличных культур может составить не 80 млн. тонн, а 40 млн. тонн из-за незасеянных площадей.