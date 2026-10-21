Экспорт масла из Украины ускорят: правительство ввело новые правила перевозок

Кабинет министров ввел временный приоритет для перевозки и экспорта производимого в Украине подсолнечного, соевого и рапсового масла. Продукцию будут в первую очередь транспортировать по железной дороге в порты и пограничные станции, а суда с маслом получат преимущество при постановке к причалам. Экспериментальный механизм будет действовать во время военного положения, но не более двух лет.

Как пишет Dilo, об этом информирует Elevatorist.

Экспорт масла из Украины

По новым правилам, "Укрзализныця" будет в первую очередь доставлять масло маршрутными поездами в морские и речные порты, пограничные станции, а также пункты, где продукцию перегружают на другие виды транспорта для дальнейшего экспорта.

Ускоренное обслуживание предусмотрено и для судов, прибывающих в украинские порты для загрузки масла наливом с целью экспорта. Их будут в первую очередь ставить к причалам. Кроме того, такие суда будут иметь преимущество при организации прохождения по Сулинскому каналу.

На государственной границе транспорт, перевозящий масло, будет в первую очередь проходить пограничный контроль. При наличии соответствующих технических возможностей для него могут выделять отдельные коридоры, железнодорожные пути или полосы движения.

Новый порядок распространяется на несколько категорий продукции. В частности, речь идет о соевом масле (код УКТ ВЭД 1507), подсолнечном, сафлоровом и хлопковом масле (1512), а также рапсовом и горчичном масле (1514). Приоритет будет предоставляться как рафинированной, так и нерафинированной продукции.

Отдельно правительство предусмотрело приоритет для импорта горючего в Украину. В соответствующий список вошли моторные бензины, дизельное горючее и сжиженный газ.

Почему правительство решило ускорить экспорт масла

Необходимость введения приоритетных перевозок в документе объясняют проблемами с экспортной логистикой. Из-за задержек с вывозом готовой продукции на предприятиях может накапливаться масло, что создает риск остановки перерабатывающих мощностей и сокращения закупок масличных культур.

Еще один аргумент в пользу приоритетного экспорта — значительно более высокая валютная выручка от продаж масла по сравнению с зерновыми культурами.

Согласно расчетам, приведенным в документе, экспорт одной тонны масла приносит Украине в среднем около $1300 валютной выручки. Для сравнения, одна тонна пшеницы или кукурузы обеспечивает около $220.

Тарифы и портовые сборы не изменяются

Введение нового механизма не предусматривает изменение тарифов «Укрзализныци» или ставок портовых сборов. В то же время предоставление приоритета масляным грузам не может быть основанием для прерывания грузовых операций с уже обслуживаемыми судами.

Таким образом правительство рассчитывает ускорить экспорт масла и уменьшить логистические препятствия для украинских производителей и переработчиков без пересмотра действующих тарифных условий.

Напомним, по итогам 2025/26 маркетингового года Россия стала крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла, опередив Украину. Украина удерживала первое место 20 сезонов подряд – с 2005/06 до 2024/25 маркетингового года (МР).