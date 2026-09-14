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Украина потеряла первое место по экспорту подсолнечного масла после 20 лет лидерства

подсолнечное масло, бутылки
Россия опередила Украину по экспорту подсолнечного масла / Shutterstock

По итогам 2025/26 маркетингового года Россия стала крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла, опередив Украину. Украина удерживала первое место 20 сезонов подряд — с 2005/06 до 2024/25 маркетингового года (МР).

Как пишет Dilo, об этом говорится в отчете Министерства сельского хозяйства США (USDA).

По их данным, в 2025/26 МГ Россия экспортировала 4,2 млн т подсолнечного масла, тогда как Украина - 4,04 млн т. Годом ранее Украина экспортировала 4,7 млн т, а Россия - 4,2 млн т.

Прогноз на новый сезон

В 2026/27 МГ USDA прогнозирует дальнейший рост экспорта из обеих стран. Россия может экспортировать 5,1 млн т подсолнечного масла, Украина – 5 млн т.

По сравнению с августовским прогнозом, оценку экспорта России повысили на 100 тыс. т — до 5,1 млн т. Украинский прогноз увеличили на 50 тыс. т — до 5 млн т.

Производство подсолнечного масла в России в 2025/26 МГ оценивается в 6,9 млн т, в Украине - в 4,5 млн т. На 2026/27 МГ USDA прогнозирует 7,8 млн т в России и 5,4 млн т в Украине.

В USDA прогноз производства в России повысили по сравнению с августом на 83 тыс. т. Для Украины он не изменился. Оценку урожая подсолнечника в России также увеличили на 300 тыс. т – до 21 млн т. Для Украины прогноз остался на уровне 13 млн т.

Согласно отчету, в 2004/05 МГ крупнейшим экспортером подсолнечного масла была Аргентина — 1,18 млн т. Украина тогда экспортировала 642 тыс. т. Уже в 2005/06 МГ Украина вышла на первое место с показателем 1,51 млн т.

Напомним, массированные российские обстрелы Одесщины и причерноморских портов заставили перерабатывающие заводы остановить закупки подсолнечника старого урожая и снизить форвардные цены на новый до $370-$390 за тонну.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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